Opinión - “A dos de tres caídas sin límite de tiempo…” La conexión electoral Trump-Morelos

Opinión

| Arturo Serrano Vázquez

2017-11-16

El miércoles 8 de noviembre se cumplió un año del triunfo electoral de Donald John Trump sobre Hillary Rodham Clinton. En aquel súper-martes el candidato republicano se impuso a la demócrata con una diferencia de 60 delegados en el Colegio Electoral, lo que a la postre lo convirtió en el cuadragésimo quinto presidente en la historia de los Estados Unidos de América.

Durante la etapa de campaña la mayoría de los estudios demoscópicos (encuestas) auguraban un triunfo de la otrora secretaria de Estado sobre el empresario; entre los factores que supuestamente le causaban negativos a Trump se podían enunciar los argumentos antiinmigrantes y de proteccionismo nacionalista vertidos por el neoyorquino en sus discursos.

Al tiempo se demostró que las frases y palabras empleadas por Donald Trump en campaña cumplieron con un propósito, mover las emociones de distintos segmentos de la población que le fueron útiles para obtener la victoria; pero no fue cuestión de la casualidad que el hoy residente de la Casa Blanca haya hecho uso de los referidos razonamientos.

De acuerdo con distintos reportajes periodísticos, Trump, a través de su yerno Jared Kushner, contrató a una empresa de nombre “Cambridge Analytica” cuya función fue recolectar masivamente datos de los electores estadounidenses, conocer sus fobias e intereses y a partir de un procesamiento de toda esa información, elaborar los mensajes para persuadirlos a votar de cierta manera.

En próximas fechas Cambridge Analytica tendrá la atención de la opinión pública de México, al conocerse que esta empresa participará con sus servicios en los procesos electorales de nueve entidades federativas, incluida Morelos. En redes sociales circula información respecto al reclutamiento de personal para fungir como coordinadores de campaña, con sueldos que van desde los 25 mil hasta los 70 mil dólares.

El único dato que aún no es claro es el que tiene que ver con qué partido político contará con el trabajo de Cambridge Analytica. Será que el yerno de Trump convenció a su gran amigo mexicano, aquel que fue a aprender cómo hacer trabajo diplomático, para que el partido en el poder use los servicios de la empresa de comunicación política. Me preguntó qué sentimiento generará en los ciudadanos mexicanos, incluidos los morelenses, conocer que una empresa ligada a Trump buscará influir en su manera de elegir a gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.

Preferencias Electorales

Roy Campos encabezó un ejercicio ilustrativo durante el seminario“¿Dónde están las preferencias electorales?” organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el pasado miércoles 8 de noviembre. El presidente del Grupo Mitofsky preguntó a los aproximadamente 50 asistentes, qué Partido creían que iba a ganar la elección (presidencial) en 2018.

Los resultados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI): dos votos; el Partido Acción Nacional (PAN) y aliados: 6 votos, incluido el de Rodrigo Galván-Director General “DE LAS HERAS DEMOTECNIA”; el Partido de la Revolución Democrática (PRD): 3 votos; el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA): 30 votos y cualquiera de los Candidatos Independientes (CI): 0 votos.

En cuanto a los aspirantes para encabezar las candidaturas de los institutos políticos, los asistentes confiaron que por el PRI creen que será el hoy secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; la mayoría de los asistentes consideró que sí habrá alianza entre el PAN y el PRD y que esta será encabezada por el actual dirigente blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés.

La valoración final hecha por los ponentes del seminario es que en este momento ninguno de los múltiples resultados de las encuestas hechas puede ser considerado como definitorio, esto debido a que en el momento ni siquiera hay una decisión sobre quiénes serán los políticos que aparecerán en la boleta y además influirán una serie de variables, como el comportamiento de la economía, el ambiente de seguridad y sobre todo las historias de corrupción (ojo aquí en Morelos).

Un apunte final, los expositores coincidieron que al menos en esta elección presidencial pinta muy difícil el panorama para los aspirantes a candidatos independientes; sin escudería y sin coche se vislumbra muy difícil alcanzar corriendo al Tsurito.

Comentarios y preguntas: arturoserranovazquez@gmail.com