El tercer ojo - Invitación al golpismo e intromisión en la vida de la UAEM

Opinión

| J. Enrique Alvarez Alcántara

2017-11-16

Justipreciados y amables lectores que me siguen. Esta ocasión, dada la envergadura de los últimos sucesos que ha enfrentado la UAEM, como consecuencia de la OBSESIVA Y COMPULSIVA tendencia que el Sr. Gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez Garrido, ha mostrado a lo largo de este sexenio para subyugar y subordinar a nuestra Universidad, de modo tal que deje ésta de ser crítica con sus actuaciones como Gobernador, de manera tal que se aleje o divorcie de los pueblos y comunidades de nuestra entidad que también disientes de sus política e intereses transexenales, económicos y políticos; y, de tal suerte que alabe supinamente sus actos políticos y económicos.

Asimismo, esta tendencia estructural de su personalidad, itero OBSESIVA Y COMPULSIVA, lo ha conducido, a lo largo de este sexenio 2012-2018, a no cejar en su propósito destructivo de la figura más relevante de la misma Universidad; a saber: El Rector, el Presidente del Consejo Universitario, el Jefe Nato de la Universidad, el Dr. Jesús Alejandro Vera y así “sugerir” o imponer un Rector más afín a tales intereses. Para ello, hemos constatado a lo largo de su periodo de gobierno, que ha dispuesto de todos los medios a su alcance –mediáticos, políticos, legislativos, jurídicos y financieros—.

Debo comentar a ustedes que el día de ayer, después de una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, por una mayoría amplia y contundente, una vez que el Dr. Iván Martínez Duncker, valiente y honestamente, declinó en favor del Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, fue electo como Rector para el periodo 2018-2024 este último. De este modo, el Dr. Jesús Alejandro Vera sigue siendo el Rector en Funciones de la UAEM, hasta su término el mes de marzo del 2018, mientras que el Dr. Urquiza Beltrán es el Rector electo y entrará en funciones el día que el Dr. Vera le haga la entrega oficial.

No puedo dejar de señalar que algunos Consejeros Universitarios se propusieron asestar en esta sesión extraordinaria de Consejo Universitario un “Golpe de Estado” o “Golpe de Timón” y “sugirieron” que de una buena vez “tomara posesión como Rector en Funciones” el Dr. Urquiza y, faltaba más, se destituyera o desconociera al Dr. Alejandro Vera como Rector en Funciones. Por acuerdo del propio Consejo Universitario no se dio curso a tal “sugerencia”.

Al término del día fueron, raudos y veloces, los dirigentes sindicales y de la FEUM, acompañados por el Rector Electo,podemos pensar ello, para favorecer el diálogo entre el Gobierno del Estado y la Rectoría Electa.

En el video difundido por el propio gobierno del estado, se escucha a un Gobernador, acompañado por el Secretario de Gobierno, diciendo que, avalado por los sindicatos y la FEUM –no por el Consejo Universitario y con la ausencia de los Colegios de Profesores y Directores—recibía al Rector Electo como una muestra de su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones a la crisis de la UAEM. Además, lo dijo bastante claro, que en cuanto el Consejo Universitario otorgue las facultades como Rector en Funciones al Dr. Urquiza Beltrán, entonces sí iniciaría el diálogo y la búsqueda de soluciones.

Si tratase de interpretar este breve mensaje no puedo dejar de reconocer la ausencia de elementos fundamentales del Consejo Universitario –como lo son los Colegios de Profesores y Directores—seguramente excluidos por determinación del Gobernador y, se escucha nítidamente, que condiciona la intención de “abrir la nueva etapa” en su relación con la UAEM a que el Consejo Universitario se disponga a ceder ya las facultades como Rector en Funciones al Dr. Urquiza y, no necesitó decirlo explícitamente, sea destituido o desconocido como tal el Dr. Vera.

De no ser así, no iniciará la nueva etapa en su relación con la UAEM. Esto, no tengo la menor duda, es una INVITACIÓN AL GOLPISMO E INTROMISIÓN EN LA VIDA DE LA UAEM. Y es el metamensaje que reza: TODO CONTRA LA UNIVERSIDAD, NADA PARA ELLA.

Finalmente, resalto el hecho de que, aunque parezca nimio, no pudo dejar de escucharse en la voz del Dr. Gustavo Urquiza: CON RESPETO A LA AUTONOMÍA.