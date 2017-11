Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-16

ZAPATA, MOR.- El Selva Cañera estará obligado a salir con banderas al aire en el juego sabatina frente al real Victoria, en canchas de Acapulco, dentro del campeonato de balompié de la tercera división, en un duelo que no será sencillo, pero el hecho de que se haya perdido frente a las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Zapata, en el sábado pasado, no deja margen de otra cosa que no sea el triunfo en los 90 minutos, ni siquiera en la vía de los penales, sino en el terreno y en forma directa, si se quieren conservar las esperanzas de calificar a las finales de este campeonato oficial.

Jardón-Águilas de Guerrero

SAN CARLOS, MOR.- En la cancha del lugar, la escuadra del Jardón Yautepec se medirá con el escuadrón de las Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la jornada sabatina, a las 16 horas, en un cotejo en el que los visitantes tienen las de ganar, pero no se descarta que los morelenses encuentren al fin una victoria en su terreno, lo que sería la ocasión de dejar constancia de que se está en el avance de la organización, y si se arrancó la igualada a los Avispones de Chilpancingo, y triunfo en penales, en este escenario, no se ve como misión imposible ganar en esta partida de la jornada nueve.

Atlético Cuernavaca-Acapulco

XOCHITEPEC, MOR.- En el estadio de la Unidad deportiva Mariano Matamoros de Xochitepec, en la jornada dominical, a las 15 horas, el conjunto del Atlético Cuernavaca se verá las caras con el Acapulco, en lo que será un duelo a modo, sin mayores dificultades, dado que la diferencia entre los dos conjuntos es abismal, y así se tiene que dejar sentir a la hora de la verdad.

Se va por tres lugares

Como se informó en su oportunidad, escuadrones del grupo seis solicitaron ante la rama de la tercera división, que se incremente un espacio para las finales del circuito, dado que en este momento sólo se tienen dos lugares, en un sector en donde existen ocho contendientes, y se espera la respuesta de un momento a otro, y no será sencillo que se haga la modificación, porque el dar un lugar más a este grupo, significa quitar uno a otro de los sectores.