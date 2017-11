Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-11-16

Breverías Culturales

“Hay imágenes resistentes al paso de las décadas pues constituyen un testimonio, han sido filmadas, llevan el atisbo cándido de quien mira por primera vez, sin prejuicios a un dragón que despierta. China se despereza en una vida cotidiana sin grandilocuencias, con toda la historia a cuestas y la intención de adentrarse en el futuro, hoy también pasado, tiempo ido presente en la memoria del mundo. Esas vistas tomadas en 1973 constituyen el germen del documental sobre la nación de Mao, Del país del centro florido.” Doctora Florence Toussaint, Academia de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM

El Colegio de Morelos junto con Cinema Planeta y la Seculmor crean el Cineclub a fin de fomentar un debate entre académicos, realizadores y artistas. La inauguración de este Cineclub se realizará con el documental “China 1973: Crónicas del país del Centro Florido”, del Director Óscar Menéndez, y participarán los Doctores Ricardo Pérez Montfort, Guillermo Peimbert, Luis Tamayo y el director de la cinta; Modera Ursus Sartoris; en la sala Gabriel Figueroa del cine Morelos a las 18:00 horas, avenida Morelos 188, centro Histórico de Cuernavaca, entrada gratuita.

UNAM MORELOS: Curso-Taller de Secado Solar a realizarse en el Instituto de Energías Renovables del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, tiene fecha límite de inscripción el 16 de noviembre; Información en la página-e: http://www.ier.unam.mx/educacion/uec/ cursos/ct-sec-sol.html ――― La Doctora Susana Brom Klanner, Centro de Ciencias Genómicas, dentro del Seminario Institucional del CCG, presentará la ponencia “Peripecias en la vida sentimental de plásmidos de rhizobias” en el auditorio Doctor Guillermo Soberón a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.ccg.unam.mx/es/node/5314 ―――

Semana Cultural del Instituto de Biotecnología presenta Tarde de poesía con cuatro poetas:

Pura López Colomé, Kenia Cano, Ricardo Ariza y Miriam Ponce; en el auditorio Francisco Bolívar Zapata de 18:00 a 19:30 horas, entrada libre; Información en el correo-e: dir@ibt.unam.mx.

“USTED ESTÁ AQUÍ” Expo-Comic, inauguración y charla con los artistas: Octavio Jiménez, José Luis Pescador, Roberto Villanueva Guzmán, Augusto Mora, Anahí H. Galaviz, Xavier Corro, Andalusia Knoll, Denisse Buendía; galerías Victor Manuel Contreras del Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a las 13:00 horas, entrada libre.

“LOS ROSTROS DEL TIEMPO” muestra cultural y artística que presenta el grupo ‘Por amor al arte’ en el museo de la Ciudad; a partir de las 16:00 horas: músicos, artistas plásticos, poetas y escritores; inauguración a las 18:00 horas.

CICLO: El PERIPLO de HOMERO presenta a Juan Pablo Picazo, lectura de poesía, en El Motivo restaurante-café a las 18:00 horas, entrada libre, Juan Ruiz de Alarcón 1 Centro Histórico de Cuernavaca.

AMBULANTE PRESENTA 2017 muestra permanente de documentales: “Crulic, camino al más allá”, Director Anca Damian, Rumania-Polonia 2011, en la explanada de la Facultad de Artes de 18:00 a las 20:00, La Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos en coordinación con el cineclub de la Facultad de Artes, invitan.

EN EL MANOJO: Conferencia y dinámica de curación “Sanación y El perdón”, Imparte Terapeuta en reconciliación familiar y de pareja, a las 18:30 horas, entrada libre.

“Gringo Rock”, banda alternativa con una buena propuesta de rock, a las 21:00 horas,

donativo $50.00. Centro cultural, Prolongación Ahuatepec 304, esquina Taxco, Colonia Lomas de la Selva, teléfonos 3180740 y 3993265.

GUITARRA y LIVE LOOPING, muestra del trabajo musical de Cris van Beuren; solos de guitarra que crean ambientes sonoros a partir de la improvisación; en café La Fauna de 18:30 a 20:00 horas, cooperación voluntaria, Morrow 8, local 4, teléfono 6886663.

FESTIVAL INTERNACIONAL de DANZA. Presentación de “Chulos” con la compañía “DoSSon Arte en Movimiento”, artistas invitados de Colombia, en el teatro Ocampo, a las 19:00 horas, costo $50.00.

PROYECCIÓN de CORTOMETRAJES: “Legión” Director Tai Torres, FO Films; "Dreams" Director Eduardo Figueroa, Luna Azul Producciones; "Not Free Running, Director Rubén Colín; "Alter-Ego", Director Gabriel Marquina, Twizz Cinema Producciones; cine Morelos de 19:30 a 21:00 horas, entrada gratis; sinopsis de Legión: Dos hermanos son traicionados por su clan, los mismos que mataron a su padre, Leo quiere venganza mientras busca recuperar a su hermano secuestrado Dante.

CONCIERTO INTERNACIONAL. En esta ocasión, el Cuarteto de Cuerdas Penderecki, artistas invitados de Canadá: Jeremy Bell, violín; Jerzy Kaplanek, violín; Christine Vlajk, viola; Katie Schlaikjer, violonchelo; realiza un concierto presentando obras de compositores contemporáneos: : Cuarteto para cuerdas y medios electrónicos Once Upon a Time de Peter Hatch, Cuarteto para cuerdas no. 5 Rosalind de Raymond Murray, Cuarteto para cuerdas no. 5 Mountain Song de Chan Ka Nin y Cuarteto para cuerdas y medios electrónicos Bagatelles de Mason Bates; en la sala Nezahualcóyotl a las / 20:30 horas.

V ENCUENTRO NACIONAL de Cerería Tradicional: del jueves 16 al domingo 19 de noviembre en el jardín Borda y MMAPO, para conocer las actividades hay que ver el programa en la página de la seculmor (eso me dijeron), y como no encontré nada se los dejo a la imaginación.

bonifaciopacheco@hotmail.com