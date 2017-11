Local



2017-11-15

-La entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en este delito en agravio de menores de edad

Organizaciones civiles revelaron que en lo que va del año en Morelos se ha incrementado los casos de violación y abuso sexual en agravio de los infantes, lo que ha propiciado que la entidad se ubique en tercer lugar a nivel nacional, por tal motivo exigieron al gobierno del estado implementen políticas públicas para ayudar a las víctimas del delito.

En entrevista, la presidenta del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, aseguró que en la región surponiente se ha incrementado el número de delitos de violación y abuso sexual cometidos principalmente por familiares y/o padrastros.

Explicó que la falta de políticas públicas para atender a las víctimas de este ilícito ha propiciado que la comisión de este ilícito aumente de manera considerable en Morelos y que se posicione el delito de violación o abuso sexual en el tercer lugar a nivel nacional, según estadísticas del Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad.

“Seguimos insistiendo que mientras no haya políticas públicas en donde las niñas y los niños sean ponderados, así como los derechos sean salvaguardados y protegidos y mientras no haya una campaña de concientización, pues vamos a seguir teniendo este tipo de ilícitos y la gran mayoría que estamos viendo el auge diciendo que la FGE los ponga de manera pública, pero hay casos donde la propia Fiscalía pierde las carpetas de investigación o de plano no les cree a los menores de edad”, declaró.

Díaz Pineda aseveró que hasta el momento ha documentado tres casos en donde a los infantes no se les hizo justicia, debido a que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) no procedieron de manera pronta ante la falta de investigación, ya que en las audiencias orales, los presuntos violadores salieron en libertad, ante la falta de integración de la carpeta de investigación.

Cabe destacar que según el Código Penal para el Estado de Morelos, en su artículo 152, establece por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 20 a 25 años. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula (parentesco), la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. También comete el delito de violación la persona que utilizando la violencia física o moral penetre con uno o más dedos por vía vaginal o anal al sujeto pasivo.

Y en lo que respecta al artículo 153.- Cuando la violación se cometa con la intervención de dos o más personas, o el sujeto activo tenga con el ofendido una relación de autoridad, de hecho o de derecho, se impondrá una pena de 25 a 30 años de prisión. En el segundo supuesto del párrafo anterior, el juez privará al agente, en su caso, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y de los derechos sucesorios que pudiere tener en relación con el ofendido.