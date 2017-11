Local

Yesenia Daniel

2017-11-15

-Ejército pide a damnificados abandonar el albergue; edil reubicará a quien lo “necesite”

Jojutla, Mor.- A las 12 del día del 13 de noviembre, elementos del Ejército Mexicano avisaron a las 34 familias que estaban albergadas en la Unidad Deportiva “La Perseverancia” en Jojutla, que tenían que desalojar el lugar, sin dar mayores explicaciones, parcos como se conducen los oficiales, sólo les ofrecieron ayudarles a mover las pocas pertenencias que las familias tenían en las carpas color verde olivo desde el pasado 19 de septiembre, cuando se registró el sismo más devastador en la historia de esta ciudad.

Las familias manifestaron su descontento por la forma inadecuada en que fueron notificados para dejar el albergue, la premura de la orden, el que se les haya dicho que sacaran sus cosas de noche y el “abandono” que sentían de parte del gobierno local, que en la primera semana luego del sismo, dejó en manos del Ejército Mexicano este lugar que fungió como Centro de Acopio y Albergue hasta ayer, por diferencias en la administración y en el manejo de los víveres con el municipio.

Con más de tres mil viviendas o edificaciones colapsadas, Jojutla fue el municipio en todo el estado de Morelos, más afectado por el sismo de 7.1 en escala de magnitud del que se tenga registro en la historia; ni la población ni los gobiernos estatal y municipal estaban preparados para enfrentar una tragedia de estas dimensiones, al menos el gobierno local reconoció que fue rebasado y actuó conforme fueron surgiendo las necesidades, que sobra decirlo no eran muchas, sino demasiadas.

Desde el primer día, Mercedes Cortés, llegó a este refugio y como en toda convivencia y en medio del caos, se presentaron inconvenientes del convivir diario, sin embargo no hubo problemas con los elementos del Ejército, que daban desayuno, comida y cena a las familias, pero el martes así sin más “el coronel” les aviso que tenían que dejar el lugar, sugiriendo irse a otros albergues o a donde pudieran, los elementos castrenses les ayudarían a mover sus cosas pero por la noche y tenía que ser ese mismo día.

“Nos dijeron que nos ayudarían a mover nuestras cosas pero no lo hicieron durante el día, lo quieren hacer ahorita durante la noche ¿por qué en la noche? ¿Por qué no ha venido nadie de la presidencia? ¿Por qué no ha venido ninguna autoridad? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué nos corren? No tenemos a dónde ir; tenemos niños, en las carpas de allá hay bebés, uno de tres meses; o sea, cómo es posible que nos hagan eso y a media noche pues ¿qué hicimos?”, expresó la vecina de Jojutla la noche del martes pasado alrededor de las 22 horas.

Quienes dieron su testimonio relataron lo que vivieron el 19 de septiembre y la necesidad de seguir en el albergue, no por comodidad sino por necesidad, ya que además de la afectación a las viviendas, la actividad principal en Jojutla, el comercio, está atravesando por una situación crítica pues fue severamente afectado. Los corredores comerciales más importantes como Constitución del 57, Josefa Ortiz de Domínguez, Ricardo Sánchez o Himno Nacional Mexicano, todos en el centro de Jojutla; están actualmente hechos polvo, lo que no se vino abajo con la sacudida sísmica fue demolido con máquinas, pues representaban un riesgo para los habitantes.

Norma Preciado da su testimonio a sabiendas de que será criticada por quienes no están en sus zapatos, ella no es propietaria de vivienda, rentaba un pequeño cuarto en la colonia Independencia, el cuarto donde rentaba colapsó y quedó sin un lugar seguro. Sin familia, sin dinero, sin trabajo y con las rentas elevadas se ha tenido que quedar aquí.

“Todo lo que tenemos aquí lo recibimos de los militares, en sí la verdad no tenemos problemas con ellos, al contrario, solo esto que no nos parece, no fue lo correcto; lo que queremos también es que el señor Alfonso de Jesús Sotelo, el alcalde de aquí, venga a dar la cara ¿por qué se nos echa ahora así de este lugar que ahora es nuestro hogar?, que no vamos a estar aquí toda la vida, es cierto pero por qué de un rato para otro (…) desgraciadamente para la gente, los que estamos rentando somos aprovechados pero no, no somos aprovechados porque no estamos pidiendo una casa que obvio, no teníamos, simplemente estamos pidiendo tiempo”, explicó Norma que está consciente de que no recibirá ningún tipo de apoyo ni comercial ni del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden)

O como por ejemplo, Maricruz Zambrano Díaz, de la comunidad de Tlatenchi, que desde el miércoles 20 de septiembre llegó al albergue con sus hijos, la mitad de su casa colapsó con el temblor, y la otra mitad está fracturada. La única posibilidad “segura” de vivienda es un patio que le ofrecieron para vivir por el momento, sin ningún otro elemento más que la caridad de quienes la conocen. Como empleada doméstica no gana lo suficiente para hacer un plan B, además quedó desempleada porque la casa en donde trabajaba también se vino abajo.

En los casi dos meses que las más de 200 personas estuvieron en este albergue, se sintieron soslayados porque ninguna autoridad ni federal, ni estatal ni municipal fue a verlos, sólo los vieron pasar cuando se tomaban las fotografías que después aparecen en las páginas webs de los mismos funcionarios.

“Hemos recibido apoyo de todos menos del gobierno, el gobierno no sabe ni quiénes somos ni cómo estamos, se tomaron la foto una vez y de ahí se fueron, Graco la única vez que vino fue el día del temblor y ya no regresó, vino Osorio Chong y jamás se paró aquí, Rosario Robles también, lo mismo del ayuntamiento y de las diputadas Hortencia Figueroa o Rosalina Mazari, nunca vinieron”, comentaron las familias la noche del martes 13, mientras las familias que tenían bebés pequeños se cobijaban en las carpas ante el descenso de temperaturas.

Cabe señalar que las instalaciones deportivas de La Perseverancia pertenecen al municipio, no al Estado ni a la Federación.



Familias serán reubicadas al albergue Niños Héroes

Ayer por la mañana, luego de la denuncia en medios de comunicación, el presidente municipal, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, se presentó en el albergue de la Perseverancia, para escuchar de viva voz la molestia de las familias refugiadas aquí, y tras dialogar y presentar los argumentos por los cuales no había podido visitarlos, se acordó que las familias que todavía tuvieran la necesidad de permanecer en un albergue, serán reubicadas a la unidad deportiva Niños Héroes, que también está fungiendo como albergue.

En ese contexto, el edil exhortó a los ciudadanos a contribuir con el gobierno para ayudar a la labores de reconstrucción, pues puso como ejemplo que detectaron en albergues a personas que no tenían la necesidad de usar el espacio y sin embargo lo hacían.