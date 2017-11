Local

Erick A. Juarez

2017-11-15

-Abogados y ONG´s reprocharon las acciones realizada por elementos castrenses

Abogados morelenses y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), reprobaron las acciones llevadas a cabo por elementos del Ejército Mexicano, quienes desalojaron a más de 200 familias damnificadas de la Unidad Deportiva “La Perseverancia”, en Jojutla, hechos ocurridos la noche de este lunes.

En este sentido, el delegado del Foro Morelense de Abogados de la región Sur poniente, Paul Zaragoza Popoca, lamentó este actuar que solo genera desconfianza de la ciudadanía para con las autoridades, debido a que la mayoría de las personas albergadas en esa Unidad Deportiva perdieron sus bienes patrimoniales por el sismo del 19S.

Señaló que el que las autoridades municipales no cuenten con un control de las personas damnificadas en Jojutla, solo genera una problemática entre los propios habitantes, es decir, aquellas personas que no perdieron sus inmuebles aprovechan para poder subsistir en los albergues, mediante el robo de despensas o en su caso alimentarse en los comedores comunitarios.

“Si una de las justificaciones que las autoridades dan es que personas que llegaban a comer ahí en los comedores comunitarios no son damnificadas, ello habla de que no existe un control por parte del los gobiernos estatal y municipal, los cuales no tienen estructuradas una lista”, reveló.

Por su parte, el presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDHEM), José Martínez Cruz, consideró necesario se sancione a aquellas autoridades que desalojaron a las más de 200 familias damnificadas, debido a que en lugar de que logren reconstruir cada uno de los inmuebles derrumbados el 19S, solo violan a los derechos humanos y cometen arbitrariedades con cada uno de los afectados.

“En Jojutla que fue el lugar en mayor daño reconocido por los pueblos y las propias autoridades donde colapsó un gran número de viviendas y por lo tanto el proceso de recuperación es más complicado; ha habido varias denuncias, donde ya les están clonando tarjetas y sacando el dinero que tienen con un mecanismo seguro supuestamente, y que los desalojen es condenable (…) Por ello, pedimos se castigue a aquellas autoridades que realizan este tipo de acciones”, dijo.