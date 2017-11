Opinión - Sor Juana: Primera feminista

Opinión

2017-11-15

Es un ejemplo de entrega a su vocación, de dedicación de su tiempo y de su vida a aquello que le merecía todo esfuerzo y toda pasión. Se sentía limitada en tiempo y espacio para aprender, para sorber toda la sabiduría que sentía necesitar para continuar viviendo. Necesitamos recrear sus pensamientos enriquecidos con su peculiar estilo, con su magistral manejo del lenguaje.

“Bien se deja en esto conocer –decía- cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vicio que fuera en mí casi insuperable…”. Esta afirmación la hace en su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz seudónimo utilizado por el Obispo Manuel Fernández, de Puebla que mediante un prólogo reprendía a Sor Juana por haberse dedicado a la literatura profana. Con suficiente arrojo masculino, el Obispo utiliza un nombre femenino obviamente para esconderse, para no dar la cara.

Y aquí reafirma su pasión por el saber: “En perseguirme mundo ¿qué interesas?/ ¿En qué te ofendo cuando sólo intento/ poner bellezas en mi entendimiento/ que no mi entendimiento en las bellezas?”.

Es el S. XVII recordemos. El siglo de las brujas, de la cruel, feroz y despiadada Inquisición. El siglo del Concilio de Trento que vuelve a la Iglesia más rígida y dogmática. Con todos esos riesgos, el de una mujer que pretendía estudiar, ser independiente y no “tener amo varón” constituía un riesgo aún mayor. Juana desea vivir sola por su amor al estudio. Esta natural inclinación, dice ella: “entre las flores de esas mismas aclamaciones se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones cuantas no podré contar y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, no son aquellos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que amándome y deseando mi bien me han mortificado y atormentado más que los otros”.

Despertó pasiones, movió conciencias, alteró la paz monacal, alertó a las autoridades eclesiásticas y a más de uno escandalizó. Porque, “Menos intolerable es para la soberbia oír las reprensiones, que para la envidia ver los milagros”.

La mujer a la cocina se decía…y se sigue diciendo. La mujer, la pata quebrada y en casa es un dicho español. La “escuela” a la que iban las niñas, si así se puede llamar, era para que aprendieran a rezar, coser y bordar. Juana Inés no quiso o no quiso sólo eso porque aún cocinando aprendía e investigaba: “¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando?

“…pero Señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito”.

Por si fuera poco, Sor Juana argumenta con suficientes elementos la presencia femenina en la cultura de todos los tiempos: Débora dando leyes tanto en lo militar como en lo político y gobernando su pueblo donde había tantos doctos varones; la sapientísima Reina de Saba que se atrevió a tentar con enigmas la sabiduría del mayor de los sabios. Tantas y tan insignes mujeres como Ana madre de Samuel, Esther, Rahab, Abigail con el don de la profecía. Entre los gentiles, las Sibilas, la diosa Minerva hija de Júpiter y maestra de toda la sabiduría de Atenas, la hija del divino Tiresias, Nicostrata, inventora de las letras latinas…“…y en fin a toda la gran turba de las que merecieron nombres, ya de griegas, ya de musas, ya de pitonisas…”.

Puede aceptarse, por obediencia, que no les sea permitido a las mujeres predicar en púlpitos y hablar en las iglesias pero “el estudiar, escribir y enseñar privadamente, no sólo les es lícito, pero muy provechoso…

“Y esto es tan justo que no so0lo a las mujeres que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con solo serlo piensan que son sabios”.

En esta redondilla que no quiero omitir defiende a ese sector femenino que, por diversas circunstancias, ejercen ese oficio: ¿O cuál es más de culpar/ aunque cualquiera mal haga?/ ¿la que peca por la paga?/ ¿o el que paga por pecar?”.

¿Autonomía? ¿Independencia de criterio? ¿Juicio crítico? ¿Libre albedrío? Decía mi recordado Maestro Arqueles Vela: Nadie amó a Sor Juana en su tiempo. Hoy, todos los que la conocemos, la amamos. (Nov. 12, su cumpleaños).