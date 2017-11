Cultura

Es una terapia creativa que consiste en escuchar o reproducir música y puede fomentar la auto-conciencia, la capacidad de comunicación, ayudar ala concentración, reducir el deterioro de la memoria y ayudar a desahogar emociones estancadas por medio de un proceso de sublimación; en este taller Neko nos explicará cómo y por qué funciona la terapia musical y juntos aprenderemos a utilizar la música para relajar, energizar o provocar emociones utilizando las frecuencias cerebrales y las ondas binaurales.

La inversión es de $150.00 por una persona con un Cd de frecuencias básicas o $250.00 por dos personas con un Cd con las frecuencias básicas, ambos costos incluyen los apuntes de el taller en un archivo Word, en El PAATio tu lugar de expansión, el sábado 18 de Noviembre de 10:00 a 14:00 horas, Calle Cabo San Lucas, esquina con Cuauhtémoc, colonia Del Empleado, teléfono 3403880.

UNAM MORELOS: Doctora Mónica Bettencourt Dias, Instituto Gulbenkian de Ciencias, Oeiras, Portugal, presentará la ponencia “Control of centrosome number: right time, right place and only once”, en el auditorio Extraordinario del Instituto de Biotecnología a las 12:00 horas; Información en la pagina-e: http://www.ibt.unam.mx/server/PRG.base? alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base ――― Alejandra Trujillo Negrete, CCM, UNAM presentará la ponencia “Dimensión geométrica de Mod(