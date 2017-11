Local

Erick A. Juarez |

2017-11-14

-Lo haría, luego de formalizarse el amparo que le otorgó un juez federal, informa su abogado defensor

-Alejandro Vera no se va a sustraer a la acción de la justicia; esperará a que retiren orden de aprehensión en su contra





La defensa particular del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, dio a conocer que podría presentar de manera voluntaria al catedrático una vez que la Fiscalía Anticorrupción retire la orden de aprehensión en su contra, luego de que un juez local girara dicha orden en contra de Vera Jiménez y su esposa, María Elena Ávila Guerrero acusados por enriquecimiento ilícito.

En rueda de prensa, el litigante César Ricardo García Bravo, confirmó que un juez federal le otorgó un amparo a favor del rector y su esposa, quienes fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción de enriquecimiento ilícito, hechos ocurridos el pasado viernes.

Sin embargo, dijo que actualmente el rector y su esposa se encuentran "escondidos" en Morelos, debido a la persecución política que ha impulsado el gobernador Graco Ramírez Garrido en su contra, tras el cateo que realizaron los agentes ministeriales durante la madrugada del sábado pasado.

“Nosotros comparecimos de manera voluntaria en el proceso anterior por peculado, si la autoridad retira la orden de aprehensión y nos manda citar yo me comprometo a presentarlo de manera voluntaria (...) No nos vamos a sustraer de la acción de la justicia. Está escondido por la persecución política de la que es objeto y no lo vamos a exponer”, reveló.

No obstante, García Bravo aseveró que no ha tenido contacto con el rector y su esposa; por lo que desconoce si siguen en el estado de Morelos e insistió en aclarar que no se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, debido a que hasta el momento no se han agotado los medios para su localización.

"Por lo pronto está en espera de que el juez federal con sede en Cuernavaca les otorgue en el transcurso de esta tarde la suspensión provisional contra la orden de aprehensión y la orden de cateo", señaló.

Por último, reiteró que una vez que se logre la protección de la justicia federal, el rector podría estar en condiciones de enfrentar un nuevo proceso penal en libertad por el delito de enriquecimiento ilícito, delito que no está considerado como grave, según el marco legal.