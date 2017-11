Local

Gerardo Suarez

2017-11-14

-Junto con el Colegio de Directores y Profesores se solidarizaron con el rector y su esposa

Los candidatos a la rectoría de la UAEM, Lorena Noyola Piña; Gustavo Urquiza Beltrán e Iván Martínez Duncker, así como los integrantes de la Junta de Gobierno; los Colegios de Directores y Profesores se solidarizaron con el rector Alejandro Vera y su esposa María Elena Ávila Guerrero, por la campaña de persecución que inició el gobierno del estado en su contra por el delito que se les imputa sobre enriquecimiento ilícito.

Por separado, explicaron que hasta el momento no ha sido comprobado nada de los señalamientos que se les hacen porque el procedimiento no ha concluido y por tanto, dijeron que se tiene conocimiento de que no amerita la prisión preventiva. Lo anterior lo dieron a conocer tras los acontecimientos ocurridos la madrugada del pasado sábado 11 de noviembre donde la Fiscalía Anticorrupción montó un aparatoso operativo policiaco para catear el domicilio de Vera Jiménez, tras una orden de aprehensión girada por ésta en contra del rector y su esposa. Subrayando que a su juicio el principio de presunción de inocencia, parte medular del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, debe ser observado por la Fiscalía Anticorrupción, razón por la que solicitaron a las autoridades correspondientes se aseguren prevalezca el estado de derecho y se hagan válidas las garantías individuales de los acusados, exigiendo pues no se violen sus derechos humanos. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad universitaria para que, con la serenidad y madurez mostrada en otras ocasiones, sepan reconocer lo que están presenciando, que se da justamente en la parte final del proceso para elegir al nuevo rector, lo que se está provocando desde el exterior con el fin de agravar aún más las ya de por sí complicadas circunstancias financieras que padece la máxima casa de estudios.

Es por ello que los exhortó a actuar con cordura en dichos momentos difíciles en el marco de la autonomía universitaria, para hacer valer la normatividad institucional para la resolución definitiva del proceso de elección de rector, y así preservar la naturaleza de la UAEM.