Local

| Jorge Robles Salazar

2017-11-14

-Para conocer la opinión de los habitantes acerca de pertenecer a éste, informó





Cuautla, Mor.- El presidente municipal, Raúl Tadeo Nava, informó que se realizará una consulta ciudadana en las colonias que pertenecen a la Delegación Política de Tetelcingo, con el propósito de conocer su opinión acerca de pertenecer al nuevo municipio indígena, después que los diputados locales aprobaron la solicitud de los pueblos indígenas de independizarse

Reconoció que si había un acuerdo previo entre los diputados locales que representan a Cuautla, en este caso se trata de Enrique Laffitte Bretón y de Ricardo Calvo Huerta, el cual consistía que el dictamen solo contemplara seis colonias el municipio indígena y no las 14, ya que desde un inicio había inconformidad por parte de la ciudadanía que no es originaria de Tetelcingo.

Sin embargo, dijo lamentar que la presión que ejercieron algunos ciudadanos de Tetelcingo durante la sesión del pasado jueves, el dictamen cambiara y fuera aprobado que todo el territorio de Tetelcingo sea convertido en municipio.

Señaló que los diputados votaron bajo presión y el tema no fue analizado de manera previa y que incluso los mismos legisladores por Cuautla ya reconocieron que no existe viabilidad para la formación del municipio indígena.

El alcalde refirió que en caso de que recurra a la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sea resuelta a favor, el tema se quedará igual que en un inicio, Tetelcingo no será municipio y Cuautla se quedará con todas sus colonias.

“Ya lo aceptó Laffitte, ya lo aceptó Calvo y ya lo aceptó Montes, que votaron bajo presión y que les faltó análisis, lo dicen ellos, no lo digo yo”, declaró

Raúl Tadeo Nava sostuvo que esto no es un capricho en contra de los ciudadanos de Tetelcingo ni que no les sean reconocidos sus derechos, se trata de no violentar los derechos de cuautlenses que no quieren pertenecer al nuevo municipio.

Precisó que una vez que concluya la consulta ciudadana en el territorio que le corresponde a Tetelcingo recurrirá a la controversia constitucional en la Suprema Corte.