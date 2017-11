Local

Guadalupe Flores |

2017-11-14

Padres de familia de la escuela primaria “18 de Marzo”, ubicada en el poblado de Tlaltenango, en Cuernavaca, exigieron el regreso a clases , esto luego de que recibieran el 26 de octubre pasado el diagnóstico técnico del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) que dictaminó no existe riesgo para los alumnos.

Manifestaron que existen las condiciones en el inmueble y “solo hay un módulo dañado, pero los maestros se niegan a regresar; ya se hicieron tres revisiones en el plantel y no hay daños graves”, señaló Irma Nava, presidenta del Comité de Padres de Familia.

“En el último dictamen, el tercero que se ha emitido ya de manera oficial, se apunta que la supervisión técnica demostró que no hay daño estructural en la escuela primaria”, dijo.

Agregó que a casi dos meses del sismo del pasado 19 de septiembre “ya no hay razón para continuar sin labores, el plantel no tiene daños estructurales solo superficiales que no ponen el riesgo a los alumnos”.

Finalmente, dijo que esperan retomar clases este martes, de lo contrario, advirtieron que iniciarán movilizaciones en el Institutito de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) para obligar a los docentes a reanudar las clases.