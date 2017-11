Local

Guadalupe Flores |

2017-11-14

-Con permisos expedidos por la misma dependencia; antes del 31 de diciembre se cancelarán, dice

-David Martínez rechazó tener responsabilidad en la expedición de dichos documentos

El secretario de Movilidad y Transporte, David Martínez Martínez, reconoció que rutas y taxis operan de manera irregular con permisos que fueron expedidos por la misma dependencia, sin embargo, adelantó que antes del 31 de diciembre se cancelarán todos.

En entrevista, el funcionario rechazó tener responsabilidad en la expedición de los permisos y aseguró que desde que asumió el cargo como titular de SMyT no se ha entregado ninguna autorización para unidades “piratas”.

"No he dado ningún permiso, eso es falso. En el tiempo que he sido secretario no he dado ningún permiso y en el tiempo que fui yo secretario no estaba facultado para ello", declaró.

Aunque no precisó el número de permisos y en qué municipios se entregaron, dijo que dio parte a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado para proceder contra ex funcionarios o servidores públicos que están en funciones que autorizaron la entrega de los permisos, tras expresar la “ley es muy clara, ninguna unidad podrá circular con permiso salvo que tenga una concesión”.

“La resolución del área jurídica de la SMyT es que dejemos de dar estos permisos. Sí se entregaron pero no vamos a volver a emitir otro permiso”, expresó, tras confirmar que las unidades del transporte público que circulan con esos permisos deberán dejar de prestar servicio o de lo contrario serán detenidas.