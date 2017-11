Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-14

Cacería en contra del rector Vera Jiménez

En una verdadera “cacería” se ha convertido la búsqueda del rector Alejandro Vera Jiménez, a quien le giraron una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito e inexplicable, toda vez que para cumplimentar dicha orden, han cateado todos sus inmuebles y han empleado un ataque psicológico contra sus hijas, quienes al final de cuentas, nada tienen que ver; por esa razón muchas voces han corrido de un lado a otro, para que las autoridades de la Fiscalía detengan esta “cacería”.

Pues no conformes con que el rector de la máxima casa de estudios, (considerado hoy como prófugo de la justicia), esté dispuesto a comparecer, siempre y cuando retiren la orden de aprehensión en su contra y de su esposa María Elena Ávila Guerrero, los policías investigadores o como les quiera usted decir, “PJ´s, Judas o Madrinas” andan sobres de quien aseguran se enriqueció en menos de seis años, al adquirir cuatro propiedades con un monto global calculado en casi 12 millones de pesos, siendo que ambos –según las investigación- lograron una percepción salarial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por poco más de 9 millones de pesos.

Lo anterior sin gastar en nada. Según las indagatorias que han hechos las autoridades de la Fiscalía, las propiedades se localizan en las colonias Rancho Cortes, Bella Vista y Acapantzingo de Cuernavaca y, otra residencia más en lujoso y exclusivo fraccionamiento del municipio de Emiliano Zapata. La persecución oficial, sólo confirma una sola cosa: venganza política contra el principal enemigo del sistema gubernamental.

La opinión pública se pregunta y cuestiona, del porqué tanto aparato para dar con el paradero del ex rector y el uso excesivo de uniformados para cumplimentar la orden de aprehensión, como si se tratara de un gran capo o líder de un cártel centroamericano, siendo que hay delincuentes, con letras mayúsculas, que se pasean y pavonean por Morelos, y qué decir si hasta tienen de aliados a algunas de las autoridades, que colaboran en lo oscurito y a escondidas, con ellos.

Sólo una vez se vivió una movilización policiaca y castrense de tal magnitud en la capital del estado, y fue precisamente en el 2009, cuando cayó abatido por las balas del Ejercito Mexicano y Marina, Alfredo Beltrán Leyva alias “El Barbas”, en los edificios de Altitud, de Domingo Díez. En ese año se demostró la fuerza del Estado para capturar y detener al capo más importante de la célula de “Los Beltrán Leyva”, actividad y complicidad que en nada se semeja con lo que hoy buscan hacer con el ex rector.

Bueno ni siquiera se usó tanta fuerza para detener al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte a quien se le detuvo por incurrir en siete delitos de carácter federal, como son delincuencia organizada, lavado de dinero y cinco más, que le permitió acaudalar una multimillonaria fortuna, que ni él misma sabía; tanto él como su esposa Karime Macías Tubilla eran perseguidos por la PGR e INTERPOL, y de esta indagatoria la cónyuge salió librada del asunto. Ahora la venganza en contra del ex rector va hasta con su esposa María Elena Ávila Guerrero y, hasta con sus hijos, a quienes les han provocado daño psicológico, con tanto cateo y persecución.

“La cacería de brujas” apenas empezó y aunque ya han hecho pronunciamientos los universitarios, Gerardo Becerra Chávez de Ita y Dagoberto Rivera Jaimes, no han dicho ni una sola palabra, ni encabezado un mitin en apoyo de Alejandro Vera, pues recordemos que el primero de los dos, ya estuvo en prisión por delito, que según él, la sentencia lo favoreció y, Dagoberto Rivera no está limpio del todo, ya que por ahí tiene una demanda por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, ya que dentro de los primeros meses de la gestión graquista, secuestro las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte, para exigir que se cumplieran sus demandas, de ahí que no le quedó de otra, que recurrir a los beneficios de la justicia: ampararse para caminar libremente por la ciudad, pero no todo está dicho y la punta de la madeja apenas se encontró.