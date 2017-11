Observador político - PRD… de caída libre en pleno proceso electoral

Opinión

Gerardo Suarez

Mientras que su dirigente estatal asegura que son la primer fuerza política y que tienen más de 200 mil afiliados en su padrón, hoy por hoy, el partido político con mayor rechazo social y con mayores negativos es el PRD gracias en gran medida a Graco Ramírez Garrido, por haberse enfrentado con casi todos los sectores de la población. Aunado a los señalamientos de corrupción en los cinco años de su gestión y errores cometidos como en las despensas para los damnificados. Y ahora, por la integración en el Fideicomiso de personajes de dudosa reputación que son quienes manejan un millonario presupuesto dizque para favorecer a las familias afectas por el sismo. Hoy, el sol azteca se encuentra de caída libre…

¿TRA EL PRD MIL MILLONES PARA EL PROCESO ELECTORAL? Durante los últimos cinco años, la corrupción ha sido el distintivo del gobierno de la nueva visión por lo que sin lugar a dudas, pasará factura a quienes hoy sean candidatos a cualquier cargo de elección popular, muy a pesar de los mil millones de pesos que dicen tener en el Partido de la Revolución Democrática, para comprar “almas y conciencias” de los morelenses durante el proceso electoral del 2018.

En los partidos políticos de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Socialdemócrata y otros, en los momentos de tratar el tema de la alianza además de decirles que el PRD lleva mano por ser gobierno para poner al candidato a la gubernatura, lo primero que les hacían hincapié los dirigentes del sol azteca eran las maletas de dinero que aportarían en las campañas político electorales para corromper y comprar “almas y conciencias” de los morelenses que pudieran revelarse en apoyar sus propuestas en las elecciones. “Me dijeron que los perredistas traen mil millones de pesos para gastárselos todos en el proceso electoral”, resumió un líder partidista.

A pesar de los cañonazos de dinero también hubo amenazas, así como llamadas por teléfono que hizo el mismísimo gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, a los presidentes nacionales del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, sobre todo con Anaya para acusar al dirigente panista del estado de ser una persona caprichosa y rebelde porque no quiso sentarse con ellos y dialogar por el bien del Frente Ciudadano por Morelos.

Será en esta misma semana cuando Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado Ranauro, volverán a sentarse y analizar el tema de la alianza en Morelos sin embargo, la votación de los consejeros políticos puso en un predicamento este proyecto que no tiene ya viabilidad al menos en la tierra de Emiliano Zapata.

Por lo tanto, al sol azteca por cómo se encuentra de desprestigiado socialmente en los 33 municipios, en las colonias, poblados y barrios le harán falta más de mil millones para poder alcanzar su objetivo de retener la gubernatura que en mala hora ganó con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, Graco Ramírez Garrido Abreu.

SE FORTALECE JUAN CARLOS MARTÍNEZ TERRAZAS EN EL PAN.- Tristes, muy tristes y desconsolados deben estar el ex gobernador Marco Adame Castillo; el senador y candidato perdedor al gobierno, Adrián Rivera Pérez; Norma Alicia Popoca Sotelo, diputada local; Juan Pablo Adame Alemán, funcionario del CEN del PAN; entre muchos otros que hicieron todo y hasta se reunieron con los líderes perredistas para lograr impulsar el Frente Ciudadano por Morelos. Incluso, entre estos personajes ya le llamaban candidato y “mi presidente” al líder solaztequista que anhela alargar el periodo otros seis años más con el PRD.

Los panista arriba señalados, tenían como premisa que ellos se pudieran colar en candidaturas al senado y hasta diputaciones locales por la vía plurinominal. Sin embargo, tal parece se les cayó el teatro porque ahora, quien se fortalece es Juan Carlos Martínez Terrazas, quien aguantó “vara” ante las presiones, acusaciones y señalamientos que de su persona hicieron diversos personajes de peso ante su líder nacional, Ricardo Anaya, quien hasta el momento lo ha respaldado y respetado en todo este proceso. De no darse la alianza con el PRD, una vez que se reúnan con sus líderes nacionales y los locales en los siguientes días, la figura del joven dirigente panista se blindará y crecerá más porque logró que solamente cinco consejeros políticos no hayan acatado la decisión de no ir con el PRD, PRI y MORENA en alianza. En el fondo, salió sobrando lo del tricolor y los morenistas pero fue un excelente argumento para no ir de la mano con Graco Ramírez y su familia.

LOS PANISTAS INCONFORMES.- Varios diputados locales si les observa hoy mismo, pudieran encuadrar delitos de enriquecimiento ilícito por las grandes cantidades de dinero que han logrado amasar en pocos años dentro del servicio público, sin embargo, entre los consejeros políticos del PAN que acusaron a su dirigente Terrazas Martínez de ser de lo peor y engolosinarse con el cargo y las candidaturas, destacan algunos como por ejemplo: Luis Miguel Ramírez Romero, Germán Castañón Galaviz, Uriel Torrones, entre otros, sin embargo, tuvieron su oportunidad durante el Consejo Político del pasado sábado y no la supieron aprovechar porque no hicieron acto de presencia en el Hotel Jacaranda.

Los consejeros que votaron en abstención para no ir en alianza con el PRD fueron:

Verónica Ramírez, ex regidora de Jiutepec y tía de Carlos Alaniz; Evodia Avilés, colaboradora del diputado local y aspirante a la alcaldía por el PRD y PAN, Carlos Alaniz; Lucía Marcia Borunda, ex regidora en Emiliano Zapata cuando gobernó el sol azteca; y Esther Carrillo, ex regidora de Jiutepec y ex candidata a presidenta municipal en el 2015 y actualmente empleada del presidente municipal perredista de Jiutepec, Manolo Agüero Tovar en Jiutepec, en calidad de Subsecretaria de Desarrollo Humano. Por cierto, Carlos Alaniz, no llegó al Consejo Político del PAN.



