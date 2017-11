Opinión - Salarios, la alharaca anual

Opinión

Isaías Cano Morales |

2017-11-14

Sin necesidad de profundos análisis sobre las necesidades económicas que abruman a millones de trabajadores, quién puede negar el devastador efecto que causa a las economías familiares la realidad oprobiosa relacionada con los salarios de hambre y el galopante desempleo generados por políticas de gobiernos cuya mira es beneficiar a las grandes empresas nacionales e internacionales a costa de la explotación de la mano de obra de la clase obrera; quién puede no afirmar que el minisalario que reciben alrededor de seis millones de trabajadores según INEGI sean factores que dan lugar no solo a imperiosas necesidades como la alimentación, la salud y la educación, sino que alimentan y prohijan el ampuloso abanico de fenómenos como son el vicio, la delincuencia y el crimen, entre otros.

El hecho de que en México se pagan los más bajos salarios a la clase trabajadora en comparación con decenas de países del norte y sur del continente ya no es noticia; se diría que ya es política establecida, programada su imposición a la población trabajadora de este país de parte de los gobiernos promotores de la marginación y la pobreza extendida en México y que al no haber otra alternativa de quienes la sufren ya se toma como “normal” y “aceptada” tal imposición de miserables salarios con el silencio cómplice de líderes obreros enriquecidos, por determinación de organismos empresariales, laborales y del gobierno, medidas que de antemano se orquestan, sin que los millones de trabajadores empobrecidos puedan organizarse y emprender acciones de rebelión, protesta o rechazo, dados los controles férreos establecidos entre éstos, leyes laborales y contratos leoninos que contemplan diversos tipos de represión como es el despido del empleo.

Como ocurre cada año ya se dan a conocer opiniones acerca del incremento al salario mínimo a decretarse a partir de enero y una de estas opiniones es la de la Coparmex cuyos representantes hablan de la posibilidad de aumentar el minisalario a 95 pesos, y la CTM, organismo bajo control oficial dice demandar un salario mínimo de 100 pesos. Mas todo es un show declarativo en el que ya se hizo escuchar Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, diciendo que el aumento al salario mínimo general “debe ser prudente para no impactar la inflación”´, (La Jornada 11 de Nov.) es decir se reitera el pretexto que se esgrime cada año por estas fechas: Se dispararía la inflación si el incremento a salarios no se ajusta a los parámetros que exigen sostener la planta productiva y con ello “el desarrollo económico del país”. Mas se guarda decir, Carstens entre otros, que la inflación no la provocan los irrisorios salarios a obreros y trabajadores, sino que la incentivan los gasolinazos, las alzas al gas, la luz, la depreciación de la moneda y el alza constante de precios. Esos son los motores echados a andar por el gobierno que provocan los índices inflacionarios.

En fin, no está dicha la última palabra en términos de cuál será el porcentaje o cantidad en pesos en que se aumenten los salarios mínimos a partir del año próximo, lo que sí se espera como un hecho, es que no serán suficientes para recuperar la pérdida del poder adquisitivo ya que las remuneraciones a la clase trabajadora siempre han ido a la zaga de los aumentos a los precios de la canasta básica y a los productos y servicio en general.

Especialistas en el tema opinan en base a realidades objetivas, tal cual lo externó el Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla en mayo pasado y reiterado en días recientes, que “El costo de vida de una familia promedio es de 6 mil 543 pesos para adquirir una canasta alimentaria básica¸ más 9 mil 881 para pagar gastos como vivienda, energía y educación: en total el salario constitucional deberá ser de 16 mil 445 pesos al mes. Sin embargo, el sueldo mínimo llega a 2 mil 191 pesos, por lo que estos trabajadores perciben 7 veces menos y no tienen los requerimientos mínimos en comida” (La Jornada-29 mayo-17).

Por lo pronto, información periodística da cuenta que la Ley de Ingresos del 2018 contempla un aumento de sueldo al Presidente Peña Nieto de 137 mil 903 pesos al año. Su ingreso total pasará de 4 millones 314 mil 698 pesos, percibidos en 2016, a 4 millones 452 601 en su último año de gobierno, percibiendo una pensión de alrededor de 5 millones al año igual que la tienen los ex presidentes que viven.

El sueldo de un senador será de 2 millones 796 810 pesos; de un diputado, un millón 918 120 pesos; Ministro presidente SCJN, 6 millones 938 234 pesos; Consejero Presidente INE, 4 millones 334 208; Presidente TEPJF, 6 millones 938 234 pesos, siendo montos de ingresos brutos anuales. (datos tomados de la columna Dinero Enrique Galván Ochoa La Jornada 25 octubre).

