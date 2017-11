En la Red - El rector de la UAEM, el enemigo público No. 1

Opinión

2017-11-14

Ni Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” y el violento cártel que encabeza se han ganado un operativo de búsqueda como el que el gobierno de Graco Ramírez armó este fin de semana para localizar y detener (sin éxito, por cierto) al rector de la Universidad Autónoma del Estado Morelos (UAEM) Alejandro Vera Jiménez y a su esposa María Elena Ávila Guerrero.

El aparatoso operativo fallido, fue transmitido en vivo por Facebook por César García Bravo, vecino y abogado del rector, la nueva pifia de la torpe policía ministerial de Morelos fue exhibida en directo, a unos metros del centro de inteligencia de la policía Morelos, el C5, cuartel del comandante Capella desde donde opera miles de cámaras cegatonas que no pudieron advertir que el rector y su esposa no estaban en su domicilio.

Los agentes ministeriales y personal de la Fiscalía Anticorrupción hicieron el ridículo, esta vez se les escapó un peligroso rector y su esposa, solo que esta vez miles fuimos testigos de cómo trabaja el ministerio público de Morelos y entendemos mejor aún por qué en el estado hay tal nivel de impunidad e inseguridad; son torpes e incapaces, las dos agravantes juntas.

La persecución del rector está claro, es un asunto de la mayor prioridad para Graco Ramírez, por lo pronto ahora es mostrarlo como un bandolero que anda huyendo por los montes de Chamilpa, con su esposa, como una adelita moderna, que acompaña a su esposo huyendo de una policía tontita, por donde se le vea, el caso es patético.

Lo es por muchas razones, pero vale la pena identificar al menos tres.

1.- Si el rector de la UAEM y su esposa, ambos, han robado más que Javier Duarte y Roberto Borge juntos, qué ineficiente y torpe ha sido el gobernador y su equipo para probarlo, detener el presunto saqueo y poner a la pareja tras las rejas.

2.- Es inevitable esa sensación de no saber si reír o llorar ante los cargos que se le imputan a la pareja. El enriquecimiento ilícito, es lo que 7 de cada 10 morelenses piensa que ha cometido Graco Ramírez y su familia, solo él sigue creyendo que la gente en el estado considera que ha sido un gobernante honesto.

3.- Si Alejandro Vera Jiménez y la señora María Elena Ávila Guerrero, son inocentes y están siendo víctimas de un montaje judicial y mediático, entonces las cosas están aún más graves, pues cualquiera que represente un riesgo para los intereses del gobernador, podría enfrentar una persecución igual, ordenada por un mandatario acorralado y con síntomas de desequilibrio mental.

Sobre la confrontación personal entre el gobernador y el rector siempre he sostenido que, si alguien le ha propinado a Ramírez los golpes más certeros ha sido el rector. Las marchas por la inseguridad, las “Gracofosas”, y la disputa por el manejo de los recursos de la universidad de Morelos, son los más emblemáticos, en todos los casos el tabasqueño siempre ha tenido que replegarse a lamerse las heridas, y con cada episodio Vera Jiménez se ha fortalecido como uno de los pocos actores de la vida pública en Morelos que le ha presentado un frente combativo, contestatario y serio al peor gobernador de la historia.

El crecimiento de la imagen del rector es lo que le preocupa a Graco Ramírez, la posibilidad de que Alejandro Vera Jiménez aparezca en la boleta en el 2018 impulsado por un partido o por la ruta independiente y si eso sucede, ante el enojo casi unánime del electorado por el pésimo desempeño de su gobierno, sabe que hay grandes posibilidades de tener que entregarle el gobierno a su peor enemigo y eso es algo que definitivamente está dispuesto a impedir a cualquier costo.

El tiempo apremia, el 8 de diciembre es la fecha límite para que los aspirantes a la candidatura por la vía independiente a la gubernatura, se registren ante la autoridad electoral del estado, el calendario juega a favor del rector, que ya entrega el cargo, aunque la realidad de la UAEM, al menos en el aspecto financiero es terrible, y justo eso es lo que el gobernador intenta aprovechar para inhabilitar electoralmente al rector, sometiéndolo a un proceso legal, que le impida ejercer su derecho a ser elegido y de paso quitarse de encima el estigma de que ha sido él, el responsable de la crisis financiera la universidad de Morelos.

Alejandro Vera, entretenido atendiendo audiencias, preparando defensas legales, litigando en medios, padeciendo dificultades para comunicar eficientemente de que se le acusa, de que se defiende y en que ha usado el dinero, no es tan peligroso en la arena electoral, de hecho parece un cartucho quemado, pero, el escenario es completamente distinto, si llega a la boleta, y con libertad de hablar, ofrece una sola cosa, revisar la gestión de Graco Ramírez y someterlo a juicio, eso solo lo puede ofrecer el, esa es su bandera. El pobre desempeño gubernamental del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, deja claro que él no tendría la fuerza para impulsar casi nada, menos una cruzada de rendición de cuentas; Rabindranath Salazar, el candidato de MORENA, ha guardado silencio ante los atropellos de su ex compañero de partido, no se me ocurre que haya alguien en el PRI que pudiera comprometerse y cumplir algo que los morelenses exigimos casi de manera unánime.

Un dato más, Alejandro Vera, cuenta con el silencioso pero muy eficiente voto de la comunidad cristiana en todo el estado y además de manera inédita, ha sido el puente de comunicación con los católicos con la intermediación del Obispo Ramon Castro.

Más de 380 mil votos, esa es la cifra mágica para ganar la gubernatura en Morelos, Graco Ramírez logró 360 mil en el 2012, gracias a una ciudadanía que se volcó para evitar el triunfo del PRI y castigar al PAN.

En 2018, la intención que se perfila es castigar a todos los partidos y a los malos gobiernos, 300 mil votos los obtiene con relativa facilidad un candidato que tenga a su favor la movilización de personas de fe, las que por su voluntad y creencia van a la iglesia o al templo, las que se vistieron de blanco para marchar, las que se organizaron para evitar el robo de víveres, las que no necesitan pago o despensa y quien obtiene eso de manera natural, por un asunto de empatía de creencia, puede lograr mayoría, con otros 100 mil aportados por un electorado sin partido, pero muy agraviado con el PRD.

Prevalece la preocupación en varias comunidades del estado, que se distinguían por la riqueza y abundancia de agua, después del sismo del19 de septiembre pasado, los manantiales naturales desaparecieron y los efectos por la falta de agua en el campo y balnearios rústicos ya está haciendo crisis.

Esta semana podría haber noticias de los especialistas que han estudiado los casos, ojalá sean buena noticias.

