Casos y cosas de Morelos - La impunidad es hija del poder

2017-11-14

La impunidad es hija del poder, pero como el poder es un padre inmoral que quiere mucho a su hija, le permite que traiga la falda como quiera, incluso muy cerca del peligro oscuro de salir preñada por un intruso populachero. Hay que agregar, por otra parte, que ella es más entregada al nivel de mando alto del sistema político y moneda indefinida. Porque no es lo mismo ser gobernador que ser rector, ¿verdad? No se confunda usted, estimado amigo y único lector. La ventaja que tiene aquél sobre éste es que cuenta con el poder sobre el aparato de justicia.

O Graco tiene todos los pelos de la burra en la mano sobre la acusación de peculado contra Vera Jiménez o ya se volvió orate el cuate, se escribió en Facebook. De acuerdo. Pero aquí no se debe confundir la simpatía con la mano larga.La simpatía que agarró Vera en el camino se debió a que tuvo un acertado inicio en la rectoría. La universidad creció al doble y el prestigio académico la cataloga ahora como una de las 10 mejores universidades en el país. Vendió bien el lema “socialmente responsable” y se involucró en todo con valentía y un discurso convincente. Y como el pueblo andaba ya cabreado contra el gobernador que arrancó el gobierno como caballo loco, se unió a la causa de rectoría de Vera contra un dictador amarillo del siglo XX adaptado a la era de las tecnologías y la participación social del XXI.

Mientras tanto, Graco empezó mal; o digamos, al revés, para no ser severos. Mandó a volar a su madre a todo aquél que contradijera el proyecto sexenal y se subió al ring contra líderes sociales, trabajadores, pulpo camionero, maestros, doctores y todo aquél que lo viera feo. (Hoy ya trae otra actitud, el hombre; por eso empezó al revés, se dice). El nivel de simpatía de principios de este sexenio se desequilibró entonces en favor del rector, pues Vera era capaz de escupir con agallas Palacio de Gobierno.Incluso calificó de asesino al gobernador en el asunto de las fosas clandestinas. Y eso no se queda así. Fue cuando éste, el gobernador amarillo, empezó a hurgar entre la basura para encontrar cómo perjudicar con el tema de las finanzas de la Universidad.

La balanza se inclina más por el peculado de Vera, partiendo de la premisa que la corrupción es un cáncer extendido y escasos servidores públicos se salvan. En el asunto de la “Estafa Maestra”, la Universidad se ofreció como posible fuente institucional de ingreso privado, además de que tenía la anuencia del poder cupular a través de Rosario Robles. La Universidad socialmente responsable simuló trabajo social para Sedesol con pingües dividendos. Incluso se dice que hay información documentada sobre la creación de empresas fantasma para aceitar el asunto.

Si Vera es inocente, no debió huir. Desde luego que esta entereza personal honra el dicho aquél de que no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Si 20 patrullas y camionetas policiacas llegaron a catear y aprehender a Vera en su domicilio, imagine usted lo que espera al hombre en Atlachoalaya si es que el poder lo ingresa ahí. Eso da miedo, pues todos sabemos de las tiernas caricias de la justicia en noches sin luna. Pero si Vera es inocente, no debió huir, debió afrontarlo todo y hacer crecer su simpatía social de víctima con la que se volvería invencible.

Desde luego que en el ánimo de la contraparte debe haber alegría. Finalmente el poder tiene la orden de aprehensión contra Vera en las manos y no descansará hasta cazarlo vivo. Es un triunfo político pírrico, desde luego, pero los combates, por chicos que sean, se celebran entre amigos. Graco Ramírez hace hasta lo imposible por hacer lo que no hizo al principio en Morelos y está por verse si logra enderezar su prestigio. No es un tipo que se arrepienta de errar porque para él ese verbo no existe. Él, según principios dictatoriales, es 120% eficiente. Graco no desaparecerá del entorno de Morelos hasta que concluya su mandato porque necesita poder posterior, por ello anda atareado, en el último momento, lustrando una estatua histórica imposible.

“Porque con la vara que midas serás medido”, ha de advertirmientras tanto monseñor Ramón Castro Castro desde el púlpito católico, a sabiendas que la contraparte tiene cola que le pisen y el desenlace de la película está cerca. El poder de Alejandro Vera Jiménez no alcanzó contra el poder de Graco para evitar el obsequio de la orden de aprehensión en bandeja de plata; el destino alcanzó al rector de la UAEM y al menos por el momento es prófugo de la justicia, aunque cierto es también que el gobernador no es inmune a la misma desgracia cuando el poder central se deshilache al término de un sexenio tormentoso. Quedan escasos 10 meses y hay un buen número morelenses molestos e impacientes por usar la misma bandeja de plata con la cabeza amarilla del gobernador. A ver.