Cultura

Bonifacio Pacheco |

2017-11-14

Breverías Culturales

El problema del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos solo podrá ser resuelto por El Maestro Ángel, el Maestro de la vida, del grupo Manantial de Vida.

En Morelos hay leyes perfectas pero no hay justicia, lo que beneficia la corrupción y la ilegalidad La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, egresa excelentes abogados, pero ineficaces ante la hechicería, magia negra-amarilla y las marrullerías del tabasqueño.

De igual forma, no hay poder en la Iglesia ante tal perversidad del ente del mal, que ha obligado a Monseñor Castro a solo hacer declaraciones sin efecto alguno, cuando lo que el hijo de su choca madre, necesita es un exorcismo.

Y el Dios de la corrupción que habita en Los Pinos de la Ciudad de México, no ha querido actuar contra Graco payaso, porque el copetón está comprometido, por los hechos sucedidos durante el fraude electoral en Morelos del 2012.

El Mochilón, por su parte se pasa la vida como la zarzamora: llora que llora por los rincones.

UNAM MORELOS: Tercer taller de Biorrefinerías de pequeña escala para el Desarrollo Rural en América Latina y Europa, en el marco de la IV reunión Nacional de la Red Temática en Bioenergía, que se realiza hasta el 15 de noviembre; Información en el correo-e: alfredo@ibt.unam.mx http://rembio.org.mx/wp content/uploads/2017/10/SMIBIO_Workshop _Ver_20171004.pdf http://rtbioenergia.org.mx/programa-general-reunion-nacional-rtb-2017/

――― El Doctor Robert Stupar, Department of Agronomy and Plant Genetics, University of Minnesota, St. Paul Minnesota dentro del Seminario Frontiers in Genomics, presentará la ponencia “Genomic variation in soybean: Exploring the who, what, when, where and how”, en el auditorio Doctor Guillermo Soberón del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas: Información en la página-e: http://www.lcg.unam.mx/frontiers/2017-02/Robert+Stupar

――― Semana Cultural del Instituto de Biotecnología “La ciencia en la literatura” con la lectura de cuentos de ciencia ficción y plática sobre la ciencia en la literatura; Mesa de dialogo con tres escritores: Roberto Abad, Gustavo de Paredes, y Efraím Blanco, en el auditorio Francisco Bolívar Zapata de 18:00 a 19:30 horas, entrada libre; Información en el correo-e: dir@ibt.unam.mx.

CICLO TALENTO EMERGENTE proyecta " La novia de desierto", Directores Cecilia Atán y Valeria Pivato, Argentina-Chile 2017, cine Morelos 16:00, 18:30 y 21:00 horas, costo $30.00 y $15.00 con descuento; Teresa, una tímida empleada doméstica de 54 años, se ve forzada a mudarse de Buenos Aires a la provincia de San Juan cuando la familia para la que trabajaba decide vender la casa, dejándola a la deriva; durante su viaje, pierde la maleta en la que cargaba sus pertenencias, hecho que la lleva por una entrañable odisea que la hará ver la vida de forma diferente.

AMBULANTE PRESENTA 2017 muestra permanente de documentales en la explanada del Instituto de Ciencias de la Educación de 18:00 a las 20:00 horas; La Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos en coordinación con el cineclub de la Facultad de Artes, invitan.

FESTIVAL INTERNACIONAL de DANZA. Presentación de La Red de Festivales del Centro, con las compañías: Van Huynh Company, Reino Unido; Compañía de Danza Contemporánea BUAP-CCU, Puebla y Nemian Danza Escénica, Ciudad de México), en el Teatro Ocampo a las 19:00 horas, con un costo de $50.00.

LA ATENCIÓN PLENA y el Triple Camino, en las tardes de charla en El PATio tu lugar de expansión, el miércoles 8 de Noviembre de 16:00 a 18:00 horas, inversión de $30.00, calle Cabo San Lucas, esquina con Cuauhtémoc, colonia Del Empleado, teléfono 3403880; interesante herramienta milenaria; la atención plena, o consciente te ayudará a aprender sobre el Triple Camino de Ética, Meditación y Sabiduría.

"ESCULTURA CREATIVA" taller de escultura con materiales reciclados y moldeado en plastilina en Centro Poder Joven los miércoles de 17:00 a 18:30 horas, Avenida Morelos esquina 20 de noviembre, centro; informes en el correo-e: contacto.juventud@gmail.com.

TALLER de DRAMATURGIA, Imparte Roberto Acuña, en Ataraxia Centro cultural, 2 fines de semana intensivos 17, 18, 24 y 25 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas por $1,000.00, avenida Morelos 245 centro, teléfono 2417003.

PRIMERA RIFA en APOYO a DAMNIFICADOS. Se necesita seguir ayudando trabajando en la reconstrucción, instalación de comedores comunitarios, repartición de víveres y medicinas, cursos y talleres, jornadas culturales, etcétera. El equipo de ‘Más Morelos’ esta organizando esta rifa para que puedan seguir haciendo esto posible, la donación por boleto es de $150.00: Primer premio, Cuadro “Kaleidoscopio” realizado por Jordi Prats, valor estimado $22,000. Segundo premio, Cuadro realizado por María Elena Curier con valor estimado $15,000. Tercer premio 1 Techpad 1781 con valor de $1,200.00. La rifa se llevará a cabo el día viernes 8 de diciembre a las 18:00 horas en las instalaciones de ‘Mas Morelos’, avenida San Diego 102, colonia Delicias, https://www.facebook.com/masmorelos/.

bonifaciopacheco@hotmail.com