| Alejandro Cruz Solano

2017-11-14

En el fondo de un libro hay una forma de pensar, de percibir, de sentir, hay alguien al que se le denomina escritor. El escritor escribe lo que vive, lo que se mira, lo que se siente; por eso escribir, es un arte, difícilmente atrapado por la sinrazón, pero sin lugar a dudas modificado por la era tecnológica. En el fondo de los sepulcros habitan los muertos quienes ya abandonaron la palabra, ya no resulta peligroso para ellos hablar, lo único que queda es lo que hayan escrito. Hablar y escribir es un discurso sobre el “otro” sobre el objeto al que hay que transformar, por eso resulta un peligro porque no está legitimado por ningún poder, sino por la imaginación del autor, que es otra cosa más que una persona privada que hace pública su práctica de la escritura y de la lectura. La programación neurolingüística ha planteado la idea de que construimos un modelo (mapa mental) de la realidad (territorio); es decir, el mundo que nos representamos no es el mundo que es, sino el modelo que creamos. Así, escribir es entonces el mapa de nuestras emociones, pasiones, prejuicios, percepciones, sensaciones, fantasmas del pasado, historias de vida, etc. Y el territorio es el objeto donde recae la acción de escribir, es decir, el fondo de nuestra motivaciones y sentires de todas esas historias personales o la manera en como interpretamos la realidad. Durante el siglo XVIII la escritura y la lectura emergieron ante la necesidad de abrir una esfera crítica frente a la autoridad del Estado; la necesidad de un espacio donde las personas privadas puedan ejercer el derecho de hacer pública su razón. Las esferas de lo público y lo privado son esenciales para la definición de la cultura local o nacional, en otras palabras, escribir y leer puede determinar el tipo de cultura o de Estado que queremos. Sin embargo, es preciso hacer notar que al escribir no pasa lo mismo que leer. La versión de Cassany, Daniel (2008) es que hay tres perspectivas para entender el significado de un escrito: la perspectiva lingüística que parte de la búsqueda del significado del texto; la perspectiva psicolingüística que busca inferir, es decir, completar, comprender el significado del texto; para la primera leer es una operación gramatical y léxica, para la segunda requiere desarrollar los procesos cognitivos para construir los significados además de conocer el léxico y la gramática y finalmente, la perspectiva sociocultural, leer es conocer la situación del discurso, la comunidad cultural de significados, la retórica de cada comunidad y la diversidad de interpretaciones (Cassany, 2008). En este sentido la metáfora del Iceberg servirá para ilustrar esto, la punta del Iceberg es la perspectiva lingüística y la psicolingüística y el fondo es la perspectiva sociocultural. El texto no existe por sí mismo, está ubicado alrededor de un discurso, es decir, en lo que habla de algo, en un contexto social, en una vertiente ideológica. En una palabra, está ubicado en una situacionalidad. Esto último entendido como las circunstancias en que se desarrolla la comunicación y todo lo que ella implica, entender que un texto representa una manera de pensar de cierta época en determinado lugar. Escribir la experiencia, es hacer traducible la escritura de las prácticas de esas experiencias. La escritura es un querer escribir sobre lo otro, la escritura hace hablar lo que los otros no hablan, es la expresión del autor sobre una realidad, es el desfasamiento que al mismo tiempo que me separa del otro, lo hace presente, en la escritura. La escritura de nuestras experiencias es la inteligibilidad en relación con lo no hablado. En este sentido, la escritura es un método, es un camino que elabora un saber decir, todo lo que la atención enfoca y así garantizar la interpretación a través del conocimiento que se convierte en literatura, poesía, novela, ciencia, narrativa, etc. A partir de allí cada conocimiento elabora una problemática, un objeto de estudio, una razón de ser y la realidad se convierte en legible y por tanto traducible en algo que puede escribirse a través de un lenguaje.

