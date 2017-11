Local

Yesenia Daniel

2017-11-13

*Un grupo de féminas, principalmente, dona un plato de comida caliente a quien lo desee

Jojutla, Mor.- A las dos de la tarde la gente que pasa por las calles en Jojutla es poca porque el sol obliga a cualquiera a buscar una sombra o quedarse en su casa, pero en la calle Jesús González Ortega en el centro de Jojutla, un grupo de mujeres, principalmente, se instala en una mesa donde colocan cacerolas de arroz rojo, sopa de pasta y diferentes guisos para regalarlo a la gente que lo necesite. A casi dos meses del sismo del 19 de septiembre que marcó un parteaguas en la historia de la ciudad, las amas de casa refieren que la solidaridad no debe desvanecerse porque la necesidad se respira en el aire.

Quienes sirven los platos, los reparten y escuchan a quien necesita platicar cómo se siente después de este evento trágico, son: Margarita Brito Castillo, Tomasa o Tomy como le dicen de cariño; Rachel Lázaro, Esther, Laura, Susana y Eloísa, junto con Pedro, René, Samuel y el niño Fernando, que vienen de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Puente de Ixtla.

Margarita Brito es quien explica que pertenecen a una congregación religiosa pero que independientemente de sus creencias, decidieron organizarse y venir a Jojutla a regalar su solidaridad a las personas que lo perdieron todo y que con mucho esfuerzo están limpiando sus terrenos, sacando escombros y estando al pendiente si es que hubiese nuevas indicaciones de los gobiernos que han prometido apoyos.

“Venimos con el único fin de ayudar porque ya ha pasado tiempo y va a seguir pasando tiempo y la necesidad siempre va a estar, al estar esa necesidad, nosotras como mujeres nos damos cuenta de somos las más sensibles en ayudar, en ver el dolor ajeno porque nosotros tenemos afortunadamente nuestra casa pero ¿y los demás?, apostando a la buena voluntad de mis hermanos se preparó la comida y en este lugar nos recibieron y con gusto hemos venido para acá”, explicó Margarita Brito.

Mientras la poca gente pasa, algunos se acercan con timidez a preguntar si están regalando comida o si les venden “un taco”, todos responden sirviendo en platos, preparando tortillas y dando agua de sabor; no es la primera vez que lo hacen a pesar de que en Puente de Ixtla también hubo afectaciones de viviendas colapsadas, no fue tan severo como lo que pasó aquí en Jojutla.

“Todo tiene su tiempo y todo lo que nos pase en la tierra es por algo, a lo mejor en esta ocasión nos están haciendo un llamado para que nosotros nos demos cuenta de que a lo mejor, estamos cayendo en la vanagloria, y no, sabes qué, a lo mejor ese no es el camino, el camino es este; a los mejor para ellos viene algo mejor (…) duele mucho ver esto porque a lo mejor estas casas que se cayeron no son nuestras pero nos duele ver esto porque somos sensibles al dolor humano, por algo pasó esto y tiene algo mejor para cada uno de los damnificados”, comentaron.