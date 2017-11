Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-13

Al fin grueros estarán bajo la lupa por transas

Ahora si los llamados grueros tendrán que someterse a las nuevas reglas del juego, fijadas por el 0propio Fiscal Javier Pérez Durón, quien después de varios añejos decidió retomar aquél viejo acuerdo que tenían en el olvido los empresarios de arrastre, custodia y maniobra con la otrora Procuraduría General de Justicia, ya que si no mal recuerdo, el primero que metió en cintura a quienes se caracterizaban por “transas”, fue precisamente Hugo Bello Ocampo y después Francisco Coronato Rodríguez.

Ambos procuradores con los gobierno de Acción Nacional. Hoy, Pérez Durón les leyó la cartilla a quienes trabajan con la Fiscalía General de Estado, para que de una vez por todas, se aplaquen y dejen de dañar económicamente a la sociedad, pues ya no es raro aquél automovilista que no pegue el grito en el cielo, por el alto cobro que pagan por derecho de piso y banderazo, y maniobra.

Lo anterior es cada vez más recurrente en los municipios donde está vigente el alcoholímetro; aquellas empresas que tienen la concesión para depósito, custodia, arrastre y maniobra de vehículos que se vean involucrados en la comisión de algún delito, que en muchas de las ocasiones no son culpables los legítimos propietarios, sino las ratas de dos patas, lo cierto es que quien paga los platos rotos es el dueño del automotor.

De ahí que ya les anticipo el Fiscal a todos los “grueros” para que no se anden por las ramas y cobren lo justo en base a un tabulador oficial, pero sobre todo que no se den en sus corralones actos de rapiña o desvalijamiento de auto-partes, como en muchos casos ha sucedido incluso en el propio corralón de Bienes Asegurados de Jiutepec, donde desaparecieron decenas autos que estaban en custodia y nadie en la FGE, dijo nada ahora el titular le preocupa que los grueros ya no le dejen caer la mano a los propietarios de autos, cuando acudan a realizar el trámite de salida y se ha acordado que habrá descuentos considerables, así que los empresarios grueros hoy sí estarán “bajo la lupa”.

Su vecino le asestó cuatro balazos afuera de su vivienda

Con riesgo de perder la vida y la pierna derecha se encuentra internado en el Hospital General de Cuautla un hombre que fue baleado en la puerta de su vivienda, en el municipio de Atlatlahucan en horas de la noche, a manos de un sujeto conocido.

Sobre estos hechos, los servicios de emergencia dieron a conocer que poco antes de la media noche fueron alertados respecto a una balacera registrada en el barrio de Santo Tomás, en donde había heridos, por lo que se trasladaron al lugar para auxiliar a las víctimas.

Una vez en el lugar encontraron a un grupo de personas que rodeaba a un lesionado, quien fue auxiliado de inmediato y dijo llamarse Jesús, el cual presentó copiosa hemorragia debido a las cuatro heridas producidas por impacto de arma de fuego en la pierna derecha, pero se encontró estable y fue conducido al servicio de emergencias.

Respecto a lo ocurrido, familiares del ahora afectado indicaron a los socorristas, que poco antes Jesús se encontraba al interior de su vivienda dispuesto a dormir cuando tocaron la puerta con insistencia, de este modo salió abrir para saber quién era y para que lo buscaban, teniendo a la vista a un sujeto conocido, al parecer vecino del lugar.

No se sabe la razón pero después de un intercambio de palabras, el agresor, que ya iba preparado con una pistola para causar daño, le disparó a Jesús hasta en cuatro ocasiones a corta distancia, acercándole las balas en la pierna hasta perforarle importantes arterias que le produjeron fuerte sangrado.

Luego de la agresión el responsable se retiró del lugar sin que nadie intentara agarrarlo, por miedo a correr la misma suerte y no hubo más que llamar una ambulancia para que se hiciera cargo del herido.