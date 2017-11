Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-13

1.- El caso del Baxter no es más que el resultado del trabajo de varios años, en donde se tiene el esfuerzo y el talento de Gregorio Yáñez, no solo por él, sino porque sabe llevar a entrenadores de alto nivel: Ignacio Rodríguez Bahena, Raúl San Miguel Sánchez y a Jorge Romero, y todos juntos van en el trabajo conjunto para pulir el talento de los que se han encontrado con esta escuela de futbol, en donde no se cobra como en otros clubes y los resultados son pobres, por lo que sigue llegando talentos, y, cuando existe la salida se le deja ir al joven, y así se tiene a varios ya en escuadrones de otras divisionales, en las fuerzas básicas y con posibilidad de crecer, con excepción de los que se encuentran en el Atlético Cuernavaca, en donde se involuciona, y la culpa es del director técnico y de los directivos, pero es un caso especial, y en lo que no hay responsabilidad de parte del Baxter que tiene personal serio y eficiente, y por ello se conquistan tantos títulos.

a.- Recién se logró el título de la cuarta división y con ello el ascenso a la tercera, lo que es fruto de un trabajo conjunto de Gregorio Yáñez que inició con la dirección técnica y le siguió Ignacio Rodríguez Bahena, con humildad y el talento que llevó al triunfo.

b.- No se trabajó con la tercera porque se sabe todo lo que eso lleva, un gastadero que no tiene fin, y mejor que se emplee en otro torneo de la cuarta, las juveniles e infantiles, y esa labor es la que está emprendiendo esta empresa que merece el aplauso ciudadano.

c.- En este instante, el cuadro del Baxter se encuentra, igual en la cuarta que en juvenil, en el primer de sus respectivos circuitos, sin saber lo que es perder, debido a que si se van algunos de los futbolistas, atrás se tiene a otros de igual o mejor talento y seguir.

d.- Es un trabajo desde los cimientos, porque cuando los chicos llegan, se les enseña, se les trabaja con fundamentos, y cuando van creciendo tienen las bases, y sólo se va por la experiencia, lo que se logra con los encuentros de fogueo, llevándoles paulatinamente.

e.- Ignacio Rodríguez Bahena fue portero del Zacatepec y de la selección nacional y se hizo del título de la liga de ascenso con los freseros del Irapuato, y perdió la llegada a la divisional superior frente a los Xolos de Tijuana que tenían a Gerardo Galindo jugando.

f.- Raúl San Miguel Sánchez, en la época de oro del Seguro Social y cuando el deporte tenía connotación social, él fue de los forjadores de talento, y no pocos futbolistas que fueron titulares en el auténtico Zacatepec, surgieron de su trabajo esforzado y honesto.

g.- El propio Gregorio Yáñez Pineda, jugó con Cobras de Ciudad Juárez, y estuvo en las fuerzas básicas del Cruz Azul y con el Galeana disputó la final de la Copa Ciudad de México que se perdió con el Virmar 2-1, en la unidad Jesús Palillo Martínez.

h.- Ayer se coronó el Baxter en la Copa Telmex con el 3-0 sobre el 11 de Sonora.

i.- A Coahuila 3-1, a Chiapas 4-1, a Campeche 9-3, a Tamaulipas 5-0, a Pumas 2-0 y a Sonora 3-0, para seis victorias, para 26 goles a favor por cinco en contra, y en las finales no se recibió ni un tanto y se lograron diez; lo que habla de un título ganado a ley.

j.- De más está decir que el equipo no tiene apoyo ni siquiera moral del municipio ni del estado; todo es de la empresa, los papás, los entrenadores y los niños haciendo su labor.

2.- Corachivas con flan en cuartos de final, Alebrijes que perdió sus últimos tres juegos del torneo, que sólo hizo un gol y recibió ocho; los dos sin derecho a ascenso.

3.- Selva Cañera o mejora o se queda fuera de las finales; hasta ahora sólo se tienen dos boletos para el grupo seis, donde están los cuadros de Morelos; se está buscando que sean tres, pero mientras llega, mejor a luchar en la cancha y no en las necias oficinas.

4.- Don Joaquín Urrea siempre decía, como titular del deporte en la entidad, que las peores canchas y peores horarios son para los niños; mientras eso no sea de otra forma, será imposible que el deporte nacional evolucione; los niños deben ser primero en todo, empezando por la educación física en las escuelas, donde el deporte debe enseñarse con personal capacitado y no con quien ni un manual de entrenamiento ha leído; como hoy.