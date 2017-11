Breviario - ¿Frente Amplio en Morelos?

Opinión

Miguel Angel Provisor |

2017-11-13

Las posibilidades de que en Morelos cuaje un frente de partidos políticos para la gubernatura del estado, se diluyen tan pronto salen a relucir los enconos que el gobernador y su partido cultivaron por cinco años, con respecto a las fuerzas de oposición, pero en especial con el PAN.

Además, la suma de negativos tan alta que el PRD enfrenta y el peso de haberlo convertido en un coto familiar, ha hecho que entre las tribus del sol azteca se genere una oposición abrumadora para la dirigencia estatal, que por más recursos que ha invertido y la coerción ejercida, solo provocaron la deserción de muchos y su adhesión a otras fuerzas como Morena, e incluso la separación y enfrentamiento directo con cabezas de grupos importantes del perredismo, como lo es el caso de la diputada federal Lucía Meza.

En esta tesitura, de cara a las elecciones del próximo año, el PRD no es por mucho el partido que pueda encabezar un frente en Morelos, pues para ello se requería del liderazgo con respecto a las otras fuerzas y desde luego, que se hubieran generado condiciones políticas y sociales que lo convirtieran un factor de aglutinamiento y suma. Contrario ello, el gobierno y la dirigencia local del perredismo, enfrentan un rechazo mayor, creciente e irreversible, que hace imposible que ese frente tenga posibilidades.

Y es que incluso y a pesar de los acuerdos cupulares nacionales que se hayan generado entre el PRD y el PAN, en Morelos los panistas y neopanistas aglutinados en sectores y grupos han cancelado cualquier posibilidad de aliarse con el gobernador y su partido, y han amenazado a su propia dirigencia local con ir en contra de cualquier imposición, aunque no necesariamente implique su desbandada. Además, para muchos albiazules, las posibilidades de encabezar ellos mismo un frente con otras fuerzas locales, exceptuando al PRD, daría muchas más posibilidades a los panistas de alcanzar nuevamente la primera magistratura del estado.

Por si fuera poco, para el PRD gobierno las condiciones que generó en el estado configuran un panorama en el que logró sumar a todas las fuerzas políticas en su contra, es decir, todos tienen un común denominador para las próximas elecciones, y ese es impedir que el perredismo repita posiciones y menos la gubernatura. Morena, el PAN, Encuentro Social, el PRI y quizás hasta otros partidos como Nueva Alianza, podría optar por ir solos con un candidato a la gubernatura, pero las posibilidades de que entre ellos o algunos de ellos haya un acuerdo para aliarse, son más reales que el propio frente que desesperadamente busca el PRD, con el que nadie quiere arrimarse y que de ir solo en la próxima contienda solo haría más escandalosa una derrota, veremos…

BREVES: Quien haya decidido desde el gobierno del estado ir con todo contra el rector de la UAEM, Alejandro Vera, debió asumir el costo político y en imagen que una acción como esta tendrá y que directamente va para el proceso electoral del próximo año. Y es que basta observar la respuesta que en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, ha tenido la aparatosa acción legal emprendida por la policía, tras la orden de aprehensión girada en su contra, lo que equivale a afirmar que nadie, en su sano y libre juicio, da crédito a dicha acción, lo que tampoco quiere decir que se justifique o no desde el punto de vista legal. Aquí lo dijimos hace algunas semanas cuando nos referimos a los señalamientos de malos manejos de las finanzas de la UAEM por parte del rector, las cuales tendrían que formalizarse mediante la denuncia y la acción legal correspondiente, ya que de otra forma solo quedaba en meras especulaciones producto de acusaciones alegres. Pues bien y como sabemos, un primer intento por someter a proceso al rector fracasó debido a la deficiente integración del expediente respectivo por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de allí que Vera Jiménez tuvo que ser absuelto, sin embargo, tal parece que el gobierno del estado no quitó el dedo del renglón y en una nueva acción, que desde luego sorprende por su inusitada eficiencia que no ocurre en todos los casos, ahora sí se pudieron integrar “evidencias”, tanto que la captura del rector se haría por orden del juez y montada en un espectacular operativo equiparable al de un gánster. En fin, que para eso el gobierno se las gasta solo y lo cierto es que, para la opinión pública y los miles de usuarios de las redes sociales, el rector es una víctima persecutoria y el gobierno un instrumento represor, a ver, ¿háganle entender a los ciudadanos y cibernautas? Si Vera sale de esta será una víctima y un referente social y electoral en potencia...

