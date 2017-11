Local

Yesenia Daniel |

2017-11-11

-El regidor Eder Campos los convocó para la entrega de documentación pero nadie se presentó para atenderlos

Tlaquiltenango, Morelos, 10 de noviembre de 2017. Habitantes de la cabecera municipal y de las rancherías del municipio de Tlaquiltenango, cuyas viviendas resultaron afectadas en el sismo del 19 de septiembre, bloquearon la avenida principal por 15 minutos, aproximadamente, luego de estuvieron esperando horas a ser atendidos por una convocatoria que hizo un regidor del municipio para ir a presentar documentación relacionada a la entrega de apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) pero nadie llegó y el regidor tampoco fue localizable.

Alrededor de las tres de la tarde, la gente accedió a liberar la carretera luego de que se presentó en el lugar la secretaria municipal, Paola Chávez Ramírez, quien explicó que el municipio no hizo ninguna convocatoria oficial y exhortó a la población a atender la información que se haga pero por las vías oficiales del ayuntamiento así como a medios de comunicación, a pesar de que la convocatoria fue hecha por su compañero de cabildo, el regidor Eder Campos Domínguez en su cuenta personal de FaceBook.

El regidor Eder Campos Domínguez publicó en su cuenta personal el pasado miércoles 8, el siguiente mensaje: “Urgente habitantes de casas dañadas en Tlaquiltenango (compartir) todos los que tienen folio FONDEN deben acudir a la explanada municipal del zócalo de Tlaquiltenango mañana jueves 9 de noviembre a partir de las 9 am”, el concejal explicó en esa publicación que el motivo de presentar la documentación era para llenar un formato de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), “para seguir con su trámite de apoyo del Fonden”.

No obstante el municipio desconoció la convocatoria hecha por el concejal y ante la molestia de la gente que seguía esperando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la secretaria municipal, llamó al enlace del municipio que coordina el apoyo del Fonden quien desconoció dicha convocatoria.

“Vinieron ciudadanos a manifestarse porque hoy se les convocó a través de la radio y de algunos cárteles para que estuvieran aquí presentes y entregaran documentación, no hubo quién los atendiera porque se desconoce quiénes fueron los que emitieron la convocatoria, ellos comentaron que era del tema del Fonden porque les pidieron su folio, su servidora habló con el delegado de Liconsa, Hugo Paz, que es el enlace del Fonden aquí en el municipio y él me comentaba que efectivamente no fue una convocatoria oficial de parte de Sedatu o Fonden y por lo tanto era una situación ajena tanto a ellos como al municipio”, explicó Paola Chávez.

A los ciudadanos inconformes se les explicó que la convocatoria no fue de parte del municipio y se les avisó que probablemente personal de Sedatu estará en el municipio para seguir con el procedimiento de entrega de apoyos la siguiente semana.

Una ciudadana inconforme consideró injusto que se hagan convocatorias y se pida a la gente dejar de hacer lo que tienen de hacer para ir al zócalo a entregar documentación de un trámite del que no les supieron dar razón, además resaltó que mucha gente provenía de rancherías, algunas ubicadas a más de una hora de camino de la cabecera municipal.

“El día de ayer (jueves) hubo una convocatoria por feis, además otros compañeros comentaron que por parte de la radio también se trasmitió, iban a estar recibiendo documentación los de Fonden, entonces como no llegamos varios a entregar documentos dijeron que hoy (viernes) estarían recibiendo la información pero hay personas que llegamos temprano, desde las 8 de la mañana y hasta el momento nadie nos vino a atender, lo que se hizo fue manifestarnos para que el mismo gobierno nos atendiera (…) hay muchos que vienen desde rancherías desde temprano, dejan de hacer lo que tienen que hacer y pues la ranchería no es aquí a 15 minutos, no hay transporte a veces, y pues no se vale que jueguen con nosotros de esa forma. A mí me llegó por redes sociales por el regidor Eder pero es una mala información que se dio a todos, porque la mayoría estuvo diciendo que el regidor publicó en redes sociales pero él no llegó, le estuvieron llamando por teléfono y el teléfono apagado, si va a dar una información que la dé bien”, manifestó la ciudadana.