2017-11-10

-Se invertirán 358 millones de pesos en el mejoramiento de viviendas e infraestructura urbana y de servicios

-El Infonavit, a través de la Fundación Hogares, donará 200 millones para la reconstrucción

El gobernador Graco Ramírez anunció, acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el Plan de Reconstrucción del “Nuevo Jojutla”, que tendrá una inversión de 358 millones de pesos y abarcará la rehabilitación del centro histórico, así como la introducción de redes de drenaje y agua potable, en un plazo de seis meses.

“No vamos a hacer lo mismo que había antes sino hacerlo mejor, por eso hemos tomado la decisión de empezar un programa, ‘Nuevo Jojutla’, con la participación de colegios de ingenieros y arquitectos, con todos los grupos de la sociedad civil y empresarios”, aseguró el mandatario.

Graco Ramírez precisó que el Plan Nuevo Jojutla implica mejorar los servicios de agua potable y drenaje con la introducción de nuevas redes, “Jojutla no será la misma no se volverá a inundar por la falta de una red de drenaje pluvial y ni continuará contaminando ríos y barrancas por no existir drenaje sanitario”, destacó.

Además de las obras para mejorar la infraestructura hidráulica se rehabilitarán 2.5 kilómetros calles, entre ellas: Constitución del 57, Josefa Ortiz de Domínguez, Aquiles Serdán, Ricardo Sánchez Preciado y Gómez Farías.

También se trabajará en cuatro mil 700 metros cuadrados de la Plaza de Armas y la Alameda, “vamos a tener una nueva imagen urbana, mejor ordenada y sin abandonar los conceptos y principios de la Agenda 2030”, explicó.

En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; el director general del Infonavit, David Penchyna Grub, y el presidente del Patronato de la Fundación Hogares, Gerardo Cortés García, anunciaron una donación de 200 millones de pesos para la reconstrucción del municipio, conforme a la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de apoyar a Morelos.

Lo anterior durante un encuentro que sostuvieron Graco Ramírez y Miguel Ángel Osorio con familias damnificadas por el sismo del pasado 19 de septiembre y que se encuentran en el albergue de la Unidad Deportiva Niños Héroes”.

Ahí, también reiteraron el compromiso del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal de continuar trabajando unidos y coordinados para sacar adelante a Morelos “sin disputas ni conflictos para servir de mejor manera a la gente”.

Al encuentro, acudió la titular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien informó que a partir del 16 de noviembre comenzará la entrega de las tarjetas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), proceso que se realizará casa por casa, por lo que pidió estar atentos y no dejar que otras personas se aprovechen de la tragedia.

Posteriormente, el gobernador Graco Ramírez y el secretario Osorio Chong acompañados de la secretaria de Sedatu, Rosario Robles; del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación Jorge Márquez; el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina y el presidente de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez recorrieron el albergue para supervisar su funcionamiento.