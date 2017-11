Local

Erick A. Juarez |

2017-11-10

Respecto a lo sucedido en el bar Áttico de Cuernavaca, donde un joven perdiera la vida, será el jueves 16 de noviembre cuando se lleve a cabo la audiencia para que las partes involucradas puedan escuchar los argumentos para que la Fiscalía General del Estado (FGE) levante el aseguramiento de este establecimiento y sea reabierto para el público.

En este sentido, el abogado de la familia del estudiante de la Facultad de Derecho de la UAEM, Enrique Paredes Sotelo, calificó como un retroceso que el bar “Áttico Cuernavaca”, pudiera reabrirse después del asesinato de un joven que defendió a una mujer que era agredida por su pareja sentimental, hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 29 de septiembre.

Paredes Sotelo indicó que en días pasados, a través del abogado de la empresa con razón social “Antros y Bares y Clubes Mexicanos S.A. de C.V”, solicitaron al juez de control y juicios orales que se quite el aseguramiento del inmueble ubicado en Avenida San Diego, con la intención de que se lleve a cabo la apertura del bar Áttico Cuernavaca.

“Nosotros como asesores jurídicos de la víctima, nos vamos a oponer, porque consideramos que todavía no es tiempo de levantar el aseguramiento, ya que la investigación no ha concluido, si bien es cierto es que los datos de la FGE, es que hay una orden de captura en contra del autor material y también lo es que es que otros coautores por el delito de encubrimiento no han sido investigados”, dijo.

No obstante, el abogado del joven asesinado, Enrique Paredes reveló que en los próximos días promoverá un amparo ante la justicia federal en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, debido a que el regidor Eduardo Bordonave se ha negado en retirar la licencia de funcionamiento a los empresarios del Bar Áttico Cuernavaca.

“Yo creo que sería un retroceso a la imagen de la ciudad, porque este suceso fue difundido a nivel nacional y el hecho de que una persona entró a un bar armada y que la empresa Áttico Cuernavaca no contaba con las medidas de seguridad como una paleta de detector metálico, así como los cadeneros no realizaran de manera pronta la revisión de los clientes, esto significaría una mala imagen al estado la reapertura de este antro (…) Así como también la solicitud formal de la familia de las víctimas en retirar la licencia de funcionamiento y que el regidor, Eduardo Bordonave ha mencionado que ellos no ven el fundamento legal para el retiro, por lo que vamos a promover un amparo”, reveló.

Por tal motivo, será el próximo jueves a las 08:00 de la mañana, cuando se lleve a cabo la audiencia oral en las instalaciones de los Juzgados de Juicios Orales de Primera Instancia ubicados en el Primer Cuadro de Cuernavaca.

La madrugada del 29 de septiembre, un joven perdió la vida tras ser atacado a balazos al interior del bar Áttico, el cual se encuentra sobre la avenida San Diego en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca.