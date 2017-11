Local

Redacción |

2017-11-10

-El PAN no se aliará con partidos que han dañado a Morelos

La alianza más importante que habrá en Morelos es con los ciudadanos, refirió Alberto Mojica Linares al reiterar su respaldo a Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente estatal del Partido Acción Nacional, el legislador manifestó que Acción Nacional en Morelos no se aliará con partidos políticos que han dañado al estado.

La entidad se ha visto afectada gravemente en los últimos años, temas como las fosas de Tetelcingo, las omisiones e irregularidades del Paso Express que cobró la vida de más de 20 personas, la falta de idoneidad y capacidad de quienes ocupan un cargo público son ejemplos de lo que los morelenses no quieren para un futuro, el legislador manifestó que pensar en un Frente Amplio en el Estado con el partido que actualmente gobierna no es algo viable y por ello respalda la decisión del dirigente estatal Juan Carlos Martínez Terrazas quien ha señalado que en Morelos no habrá alianza con partidos que hayan dañado a la sociedad, debe recuperarse la confianza de la gente, la seguridad, y sobre todo la confianza de una sociedad que se ha visto lastimada.

Mojica Linares señaló que respeta las decisiones que se han tomado respecto al Frente Ciudadano por México a nivel nacional, sin embargo, en lo local, la alianza es y será con los ciudadanos; “los morelenses necesitan que Morelos sea gobernado por gente oriunda de la Entidad, que los conozca, que de verdad se preocupen por el día a día de los que aquí viven, caminan, vacacionan, invierten y realizan actividades que dejan beneficios a nuestro Estado; una alianza como la que han urgido la dirigencia locales del PRD no es una opción para recuperar la confianza de la gente, concluyó.