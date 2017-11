Opinión - Desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa Capitalismo necrófago

Opinión

Hugo Carbajal Aguilar |

2017-11-10

Este sistema capitalista puede agandallarse todo hasta los calificativos más siniestros que lo dibujan con precisión. Es un capitalismo voraz, depredador. Es un capitalismo Gore, término del género cinematográfico de violencia extrema, derramamiento de sangre “explícito e injustificado” del crimen organizado con su altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos. Películas plenas de crímenes, sangre, crueldad, perversiones, muertes…

Sus endriagos no sólo matan y torturan por dinero, también buscan dignidad y autoafirmación a través de una lógica kamikaze y sacrificial. Los endriagos son monstruos que conjugan hombre, hidra y dragón. Y no se hartan de beber la sangre de sus víctimas, es más, se fortalecen.

Esta brutal violencia es una herramienta de necro empoderamiento, un poder necrófago, se nutre de cadáveres. Capitalismo Gore le llama Sayak Valencia en ese su libro (Melusina, Barcelona, 2010) que reflexiona sobre la violencia sobregirada y la crueldad ultraespecializada que se implantan como formas de vida cotidiana en ciertas localizaciones geopolíticas a fin de obtener ganancias económicas.

De ahí que el Obispo Raúl Vera lo ha descrito con absoluta transparencia llamándole por su nombre. Estamos padeciendo un sistema criminal en el cual todos los aparatos policiacos y militares se disciplinan para reprimir, encarcelar, disparar a mansalva con plena conciencia de la orden ejecutada. Hay muchos testimonios populares que pueden dar cuenta de estas crueldades. Es un sistema estructurado contra la vida que impone como único objetivo la ganancia, el lucro. Esos cuerpos policiacos están coludidos con el crimen, con el sicariato, con el narco, con secuestros y extorsiones.

De ahí que, considerando estas circunstancias que estamos padeciendo, la conmemoración de los 25 años de Don Sergio Méndez Arceo en la inauguración de su Cátedra se titule “De Tlatelolco a Ayotzinapa”. Las víctimas son jóvenes y son estudiantes… ¿mera casualidad? Tenemos pues que revisar qué ha pasado, qué ha cambiado para bien o cómo hemos empeorado y porqué, qué podemos hacer para poder esperar. ¿Puede marcarse una diferencia en el trayecto histórico de Díaz Ordaz a Peña Nieto?

Por ello, no deberíamos cifrar las esperanzas del pueblo en el próximo momento electoral. El 2018 no puede considerarse como el año de las definiciones para retomar el rumbo, para apagar el incendio de nuestra casa, para paliar las consecuencias de estos terremotos económicos, políticos y culturales que nos atosigan, que nos cobran nuestros errores y nuestra apatía, nuestra indiferencia ante lo que sucede, nuestro no querer ver, nuestra ceguera voluntaria. Vamos, el panorama no es de ningún modo halagador, es peligroso, es amenazador.

No significa todo eso que no acudamos a ejercitar nuestros derechos y nuestra elección por un régimen distinto con otra orientación, apoyado por suficientes fuerzas derivadas de la conciencia de un pueblo informado, participativo, generoso como lo ha mostrado en estos últimos eventos calamitosos. Pero no podemos confiarnos y suponer que sólo con nuestro voto va a cambiarse automáticamente este desastre. Observe con atención a los partidos. Y juzgue.

El PRD se instaló con esfuerzos y sacrificios en los escenarios del poder político. Acreditó autoridad moral, coherencia y argumentación fundamentada para afirmar su oposición a un régimen que ya se adivinaba en decadencia absoluta, un régimen entreguista que se fortaleció instalando a sus hijos egresados de universidades extranjeras a donde acudieron para ser domesticados en el modo de vida gringo, en la intención de las transnacionales, en el ejercicio del poder para favorecer esas empresas cediendo en todo y por todo a los Bancos mundiales, el FMI y su pandilla. Ahora es un dócil animalito politiquero más, partícipe del festín al que se ha colado. El PAN siguió insistiendo en ser colonia yanqui entregando riquezas, recursos y soberanía a las transnacionales. Su fundador, Gómez Morín, se constituyó en abogado defensor de las petroleras extranjeras que iban a ser expropiadas por Lázaro Cárdenas y ahora festejan haberse salido con la suya. El PRI, cómplice de los panuchos comparte ahora las riquezas que han hecho entregando todo a los invasores-inversores.

Las consecuencias de estos pactos cómplices han sido en verdad desastrosas: la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la violencia, el narcotráfico han crecido de forma alarmante. Es la sociedad organizada, el pueblo pues, quien puede cambiar estas cosas. El cambio nunca vendrá de arriba sino de abajo, de la base y no será gratuito porque hay que arrebatarlo o -con una expresión muy revolucionaria- hay que tomarlo por asalto. Seguiremos…