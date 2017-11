Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-11-10

1.- Los trabajos universitarios

2.- Los últimos luchadores

3.- Selva

4.- EF

1.- Estamos en los trabajos de los universitarios en el terreno deportivo, se preparan para el estatal de la Universiada, de donde saldrán los representativos para el regional y de ahí para el nacional que se tiene pensado para Culiacán, Sinaloa, en donde se espera contar con los atletas morelenses, para lo cual se requiere un trabajo de primer orden, y para ello se están organizando las cosas y ya se tiene el certamen interfacultades, ese certamen que siempre se esperó con ansiedad para llevar a la institución a los primeros planos en las distintas disciplinas deportivas, y entonces, si había regionales o nacionales, no importaba, lo que se buscaba era ganar y demostrar que se era el mejor, y ahora se espera que despierte esa pasión, en el mejor de los sentidos, en donde el esfuerzo debe darse y al final del partido, a lo que sigue, sin caer en los exabruptos, porque, al final, los mejores van a formar parte de una selección y se van a defender los colores universitarios, y la convivencia se da en los entrenamientos y en los viajes y en los partidos, y la victoria es de todos, y en la derrota igual van todos, en un respaldo recíproco, y es lo que se está haciendo, en ello se está trabajando con Jorge Juárez Cuevas al frente de la dirección del deporte de la Universidad de Morelos, en donde la labor es trascendente, con todo y que el presupuesto nunca es suficiente, pero las autoridades hacen lo mejor que pueden, a diferencia de lo que sucede en el gobierno estatal, en donde nadie mueve nada por los atletas, y en el Instituto del Deporte, menos; y es que si hacen, se tiene que trabajar, y es mejor no hacer nada; despacito, que pase el tiempo que llegue el uno de octubre del 2018 y a disfrutar de lo que no se hizo.

a.- Ya está el certamen interfacultades en la Universidad, evento selectivo para formar los representativos que enfrentarán el estatal, regional y nacional de la Universiada.

b.- Como lo informé en su oportunidad, la competencia nacional será a cargo de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, aunque puede cambiar.

c.- Morelos, en el año en curso, después de varios en los cuales se regresaba, cuando menos con una presea, se quedó con las manos vacías, por lo que se va por la revancha.

d.- La Universidad de Morelos presentará deportistas de todas las disciplinas para el estatal.

e.- La mayoría de los deportistas de la UAEM estarán en el regional porque ganarán el estatal, pues cuentan con más calidad que el resto de las instituciones de nivel superior.

f.- El regional seguramente se hará en la Ciudad de México, en las instalaciones de los Pumas der la Universidad, en donde se debe pasar el filtro parta alcanzar los nacionales.

g.- Ahí las cosas se complican porque vienen instituciones prestigiadas del centro del país, pero es factible encontrar unos diez o 15 espacios para la ronda nacional.

h.- No habrá universiada mundial, por lo que las instituciones universitarias no envían a lo mejor que se tiene en existencia, sino que lo hacen con los nuevos valores.

i.- Morelos ha ido creciendo en algunas disciplinas, como el levantamiento de pesas, pero en el caso del balonmano de la rama femenil, las cosas se han venido abajo.

j.- En el voleibol se mantiene y se califica al nacional, y falta el estirón definitivo; se espera que en esta oportunidad las cosas sean mejores, porque las jóvenes están en avance, y en el voleibol de playa, Verónica Aguilar Rivapalacio mantiene un trabajo, pero no es sencillo.

2.- Algo sucede; por más que se insiste, los deportistas no despiertan. Las autoridades, encabezadas por Jacqueline Guerra González no van a pelear por más recursos, por lo que, si los atletas no protestan, se van a quedar con lo que el gobernador les quiera dar, y ya saben que para el deporte no es nada generoso; no lo ha sido, no lo será.

3.- Selva Cañera recibirá el sábado a las Águilas del la Universidad Autónoma de Guerrero, en el estadio de Zapata, a las 15 horas, en lo que será la prueba de fuego para el conjunto tlahuiica.

4.- Les adelanto, no habrá juegos escolares a nivel primaria en las etapas interior de escuela, de zona escolar ni regional, se irá directo al estatal, por esta contingencia. Pues ojalá y sea cuanto antes para que se tenga tiempo de preparar a los conjuntos morelenses que estarán en el nacional.