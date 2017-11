Nosotros - ¿Quién Sigue?

Opinión

José María Román Román

2017-11-10

La evolución de los acontecimientos políticos dentro del estado y del país genera expectativa e incertidumbre. La expectativa por los personajes que prácticamente siguen siendo los mismos y que se sospecha, seguirán haciendo lo mismo e incertidumbre porque el panorama del país y en especial del estado no es nada agradable y menos aún deseable. De hecho dos factores, por solo mencionar únicamente los más destacados, salen al frente pare especular sobre la posibilidad de un gobierno que tanto en el estado como en la federación deberán tomar las riendas del poder.

En esos hechos se perfilan en dos personajes Morelos como parte posible de que uno de ellos sea un probable gobernante y resalta el posible interinato o tal vez candidatura formal que hace fluir el nombre del presidente Municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava (PAN, PRD, MC) y el Cuauh también presidente municipal pero de Cuernavaca para gobernar a Morelos después del próximo proceso electoral. En un estado de derecho gana la primicia teóricamente aquel personaje que en su actuar respete la ley y que no utilice el poder como coto personal para hacer a su antojo las reglas de gobierno que más le parezca, aunque sean ilegales, cosa que es muy común en el actuar del Gobernador Graco. Pero por desgracia los dos personajes adolecen del mismo defecto en cuanto a someterse al imperio del derecho. El Cuauh ha roto en reiteradas ocasiones los principios normativos vigentes en materia tributaria y en contra de sus gobernados ya que se ha hecho notorio el que a gusto y antojo y desde luego sin control, el SAPAC que depende administrativamente del Cuauh modifique la cobranza de sus cuentahabientes procediendo a cobrar algo no previsto en la ley que es el alcantarillado, por lo menos no previsto como cobranza bimestral o mensual. Igualmente ha venido modificando sin base legal el incremento a los pagos prediales y la recolección de residuos sólidos (basura) para los empresarios ignorando que esto no es así y que para que sea posible requiere la autorización del congreso del estado. Cierto que el Cuauh tiene amplísimas simpatías para ser gobernador pero las posee en razón no de su capacidad política o de un brillante capacidad de administrador o por sus buenos resultados en la obra pública, sino porque ha tomado como bandera un deseo muy legítimo de la inmensa mayoría de los Morelenses en el sentido de que procesará a Graco por todos su excesos legales y extrajudiciales que ha cometido contra la sana administración pública y por los aparentes abusos del poder y desde luego que lleva consigo igualmente el enriquecimiento ilegítimo a través de terceros o francamente de forma directa como se ha publicado reiteradamente en las redes. No ha demostrado el Cuauh ese perfil indispensable para depositarle la confianza por ser un brillante estratega en el gasto público, sino por su sed, muy justificada de venganza. De triunfar, la sociedad habrá encumbrado al poder a un hombre vengativo que hará justicia ciertamente o que, como ha pasado, cuando llegue al poder olvide su promesa y actúe como los demás políticos.

Tadeo ha olvidado que se debe a la ley y que no está por encima de la ley y últimamente en Cuautla ha procedido a cobrar licencias municipales a negocios que por mandato legal no deben tener licencias, sino simples registros, ya que de acuerdo al convenio hecho por Morelos a la Ley de Coordinación Fiscal los municipios no pueden ni deben cobrar ni un solo centavo por licencia municipales, claro con la excepción de la venta de vinos y anuncios luminosos. A cambio la federación les entrega participaciones federales. ¿Errores de novatos? Quisiera pensar que así es, pero si estos personajes así actúan con el mediano poder que tienen, imagine lo que harán teniendo en sus manos un poder que abarque a todo el estado. O la otra, la franca ocurrencia de pretender crear más municipios para el estado, proyecto absurdo de Graco cuyas consecuencias serán serias para las finanzas y la armonía social. Esos municipios ni siquiera tendrán para papelería y el Congreso no razona su viabilidad financiera, política y económica. Todo ese riesgo hay que evitarlo en el momento de elegir y no optar por aventureros del poder que pueden ocupar los diferentes cargos públicos de elección y exponernos a una división muy seria.

En materia nacional se publicó recientemente una encuesta de Latinobarómetro firmada por Alejandro Moreno donde nuestro país destaca en un sondeo de 18 naciones, que apenas 42% cree en la democracia, y el 43% lo mismo le da tener en el gobierno sin democracia que a una democracia. También se destaca lo que ya sabemos: que solo el 9% confía en los partidos políticos lo que revela una enorme desconfianza respecto de las instituciones democráticas. Esto seguramente se acrecentará con el asunto que aún está por fluir a la opinión pública que es el caso Odebrecht y lo que resulte del nombramiento del nuevo Fiscal en materia electoral federal que está pendiente con la salida desafortunada del señor Santiago Nieto y que puso al Senado en el ojo del huracán por las enormes divisiones que se tuvieron con el caso y en donde la habilidad del PRI para salir airoso de este asunto se hicieron notar. No cabe duda, el colmillo cuenta y el dedazo de Los Pinos, cuenta más, aunque no se cuenta.