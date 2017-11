Local

Erick A. Juarez

2017-11-09

-Al magistrado del TJA le fue negado un amparo federal para suspender su remoción

Pese a que este lunes, la justicia federal notificó a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), la negativa de un amparo promovido por Orlando Aguilar Lozano, éste dijo que no le afectará debido a que permanecerá en el cargo hasta que cumpla los 70 años.

Aguilar Lozano aseveró que derivado a las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al aumentar a 20 años el periodo de los magistrados, su encomienda concluye hasta 17 de febrero del 2020.

Sin embargo, Orlando Aguilar dijo que se retirará de manera forzosa de su encomienda, a partir del mes de octubre del 2018, fecha cuando cumplirá los 70 años como edad máxima para ejercer un cargo como impartidor de justicia.

"Yo no me voy a retirar voluntariamente, yo estoy aquí ejerciendo jurisdicción, cuando venga una autoridad competente y diga por escrito, funde los motivos, entonces me iré, pero hasta el momento no ha venido ninguna autoridad (...) A mi no me afecta en lo absoluto que no se me haya otorgado la suspensión", reveló.

Y es que el magistrado del TJA, aseveró que el abogado Guillermo Arroyo Cruz deberá de preocuparse, debido a que los miembros del Congreso del Estado no pretenden tomarle protesta como magistrado suplente del Tribunal de Justicia Administrativa.

"En este caso le afecta a Guillermo Arroyo, porque le están diciendo que no le van a tomar protesta, por lo que le debería de preocuparse, ya que si no le toman la protesta, él nunca va a poder estar aquí, es importante que ponga en orden sus ideas, primero le tienen que tomar la protesta, es como decir, vamos a comer un mole de guajolote, pero si no hay guajolote, no hay mole, primero le tienen que tomar la protesta", finalizó.

El martes pasado, el abogado Guillermo Arroyo Cruz quien en el mes de julio del 2015 fue designado por la pasada legislatura como magistrado del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), hoy TJA, exhortó a las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción a actúen penalmente en contra del magistrado en comento por usurpación de funciones, debido a que desde la tarde del lunes pasado el hoy ex magistrado del TJA fue notificado por el juez federal sobre el rechazo de su amparo promovido, quien había argumentado que su retiro debe realizarse hasta sus 70 años y no 65, según lo establecido en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada hace unos meses.