Opinión - Líder del SNTE en permanente búsqueda de imagen y reflectores

| Isaías Cano Morales

2017-11-09

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde su fundación en 1943 su perfil como organización sindical ha sido el de un aparato político ligado al PRI y a los gobiernos en turno. Sus dirigentes nacionales han sido totalmente incondicionales, sumisos y al servicio del poder. Carlos Jonguitud Barrios, después Elba Esther Gordillo y ahora Juan Díaz de la Torre, para hablar de los últimos especímenes en calidad de dirigentes nacionales de los trabajadores de la educación son ejemplos que ilustran de manera clara la supeditación y el entreguismo de líderes con el mote de “charros” a gobiernos priistas y panistas. El Panal, partido del SNTE es un pegote el tricolor.

Elba Esther Gordillo ha sido la única dirigente del SNTE, después de ocupar encumbrados cargos dentro del PRI: secretaria general del partido, senadora y tres veces diputada, que llegó a ejercer gran poder político dando vida a un partido, el Panal, quien ha caído en desgracia, castigada con saña por el sistema al que sirvió incondicional, llevando ya buen tiempo encarcelada con cargos de desvío de recursos del SNTE, lavado de dinero entre otros, pero que en el fondo-- la prisión que padece la otrora poderosa política-- obedece a venganzas originadas por desacato a disposiciones autoritarias, originadas en Los Pinos. La privación de la libertad de la chiapaneca guarda ciertos parecidos con la que padeció el líder petrolero ya fallecido Joaquín Hernández Galicia ordenada por Salinas.

Y quién lo dijera, el suplente de Elba Esther Gordillo en el mando del SNTE, es quien fue su brazo derecho, su operador, quien acataba y hacía lo que su jefa le ordenaba en calidad de secretario particular desde los años de 1990, es decir, desde los tiempos en que en que Gordillo fue elevada por Salinas a la secretaría general del SNTE después de la caída de Jonguitud Barrios. Ese es el dirigente actual del SNTE, acusado por abogados de la ex líder encarcelada de falsedad de declaraciones en el juicio que se sigue a la acusada, y que se infiere, Díaz de la Torre también tendría que ver con los supuestos delitos señalados a la ex líder magisterial, a los que tendría que responder igual que lo hace quien fue su jefa inmediata en calidad de operador de conductas supuestamente ilegales y delictivas. Empero para salvarse Juan Díaz de la prisión de acusaciones de corrupción, desvío y lavado de dinero lo que se atribuye a Gordillo, recurrió al deslinde y misma traición con su antigua amiga, correligionaria y jefa.

A esta deshonrosa, cobarde y sucia actuación de Díaz de la Torre, de colocarse al lado de quienes acusan y condenan a la política chiapaneca por conductas de corrupción, lo obligó el gobierno de Peña Nieto, so pena de correr la misma suerte de Gordillo Morales. Y ahí se tiene al líder sindical sin reconocimiento, más bien con repudio de las bases del magisterio nacional, ostentando un cargo solo con el aval de quienes lo tienen desde la SEP y Los Pinos obligado a reforzar decisiones de apoyo al gobierno en materia educativa, en particular de hacer propaganda a favor de la criticada y devaluada reforma educativa, y ahí aparece, con obsesivos y compulsivos deseos de protagonismo en medios de comunicación al lado de gobernadores, de secretarios del gabinete, de directores de instituciones, con declaraciones a las que nadie da crédito toda vez que se advierte el interés mediático, el afán de búsqueda de reflectores y el hacerse aparecer como una figura política, con intenciones de ser tomado en cuenta por sus jefes ante posibles espacios electivos; si no fuera así, sus propósitos serían seguir eternizado en el cargo de dirigente nacional del SNTE, no importando que su liderazgo carezca del apoyo y confianza de los miles de afiliados a la organización sindical, rodeado solo de incondicionales, de líderes de secciones sindicales en el país controladas desde el CEN, las que tampoco gozan de prestigio de verdaderos defensores de las bases magisteriales, las que como nunca son acosadas y amenazadas por las autoridades tanto de la SEP como de dependencias educativas en los estados.

El dirigente del SNTE Juan Díaz de la Torre para vastos segmentos del magisterio en el país, es un personaje en busca de espacios mediáticos, corrupto, demagogo, corresponsable de la represión laboral que sufren maestros, e instrumento del aparato que maneja Aurelio Nuño para imponer políticas educativas, como es la reforma educativa y el supuesto nuevo modelo de educativo; su figura ante el magisterio no pasa de ser el de un burócrata sindical sin el menor perfil de defensor de demandas, de derechos, de mejoras en el ejercicio profesional de los docentes, ni menos de luchar por la defensa de la educación pública, más bien su papel es de impulsar todo lo contrario.

Chay_cano@hotmaail.com