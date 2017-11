El Tercer Ojo - Educación inclusiva en educación superior

Opinión

2017-11-09

Estimados lectores. Nuevamente, habiendo retornado a una “calma chicha”, es decir, a una angustiosa y desesperante calma que no anuncia ni bienestar ni malestar, que no presagia absolutamente nada, me ocuparé del asunto que se anuncia en el encabezado de esta colaboración.

El intitulado no es de mi entera creación o satisfacción, obedece éste al título que lleva un libro de reciente edición, me refiero aquí al libro que el Dr. Eliseo Guajardo Ramos hubiese publicado muy recientemente (octubre del 2017) en la Editorial Académica Española.

Dedico este breve artículo a dicha temática, en principio, porque no conocía –y lo voy a iterar y reiterar—, no conocía libro alguno dedicado a esta cuestión en los niveles educativos referidos a la Educación Media Superior y Superior; por ende, no quiero decir que no exista alguno, lo que sostengo es que no conozco alguno, aún, que no sea éste. Asimismo, debo señalar que el grueso de la producción editorial de revistas –especialmente artículos en las mismas— y libros –o capítulos de libro— dedicó su espacio a la Educación Inclusiva en la Educación Básica, es decir, en la infancia. Quizás, salvo el libro publicado en Montreal, Québec, por Robert Doré, Serge Wagner y Jean-Pierre Brunet, dedicado a la Integración Escolar al nivel educativo de secundaria, y traducido al castellano por quien escribe este ensayo, no sé de otro dedicado a este asunto. Ello, de suyo, lo hace ya pionero en este ámbito de la práctica educativa.

En segundo lugar, porque el tema que aborda incluye en un capítulo específico, el capítulo II, intitulado La Discapacidad en la Educación Superior en México, el Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, que la UAEM viene promoviendo desde hace ya cuatro años. Este apartado, contenido dentro de tal capítulo, podría asumirse, considero, como un reconocimiento al mismo por su trascendencia en el entorno de la educación superior en México; también, podría tenerse como un referente de valoración y evaluación del devenir a lo largo de este periodo de tiempo.

«La discapacidad en Educación Superior era impensable hace apenas una década. La Educación Especial apenas y se ocupaba a niveles equivalentes a inicial, prescolar y primaria. No llegaba ni a secundaria, ni a media superior, mucho menos a educación superior. Las personas con discapacidad han ido demostrando de lo que son capaces en los en los diversos niveles educativos y han llegado a la educación superior. No dudamos que antes hubiera alguna persona con discapacidad en el nivel educativo, pero como auténtica excepción. Y como tal, quedaba en la invisibilidad. Ahora no se trata de excepciones, sino de una presencia cada vez más aceptada institucionalmente»

Como podemos percibir, el análisis del Dr. Eliseo Guajardo da cuenta de un proceso que se hace evidente apenas en este siglo XXI.

En su texto, el Dr. Eliseo Guajardo presenta una primera aproximación a esta cuestión en la práctica de las siguientes Universidades –Públicas, Autónomas y Tecnológicas—: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Pedagógica Nacional (UPN) –todas éstas en la Ciudad de México—Universidad Autónoma de Coahuila (UACoah), Universidad Autónoma de Colima (UACol), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Universidad Veracruzana (UV), Universidad Tecnológica de Santa Catarina, Nuevo León, (UTSC), la Universidad de Santa Rosa Jáuregui, Qro (UTSRJ) y, como ya dijimos, la UAEM.

Ya presentando algunas conclusiones expresará el propio Dr. Eliseo Guajardo: «Para el caso de México, se hizo una descripción de lo existente en cada una de las universidades autónomas donde se aprecian esfuerzos dispersos y en algunas de ellas muy interesantes estrategias. No ha habido una reunión de intercambio de experiencias sobre el particular. Un simposium haría tomar conciencia del nivel de avance y habría préstamo de estrategias con un impacto significativo. Las universidades más avanzadas son la UNAM, la UATx, la UV y la UAEM, junto con las universidades tecnológicas de Santa Catarina, NL, y la Santa Rosa Jáuregui, Qro…»,

