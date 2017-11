Casos y Cosas de Morelos - Las vacaciones sísmicas

Opinión

| Sergio Dorado

2017-11-09

El perfil académico-administrativo del profe Fernando Pacheco Godínez está que ni mandado hacer para ocupar la Dirección del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). Poco después del inicio del presente sexenio, Pacheco Godínez sustituyó a la profa Marina Aragón Celis en la titularidad de este organismo educativo. Marina fue la primera directora del IEBEM del gobierno de Graco Ramírez, pero entró y salió del puesto con la misma trascendencia que obtuvo a lo largo de su trayectoria como Jefa de Sector, hoy estrato burocrático extinguido.

Antes de ser director del IEBEM, el profe Pacheco Godínez estuvo adscrito a la Universidad Pedagógica donde según compañeros de trabajo leía con fruición el periódico para mantener informada a la comunidad laboral y delinear a la vez la táctica política del porvenir. A la Pedagógica llegó después de ser secretario técnico del Consejo Estatal Técnico de la Educación (CETE), hoy por cierto desaparecido por él mismo. Fue Aroldo Aguirre Wences, director del IEBEM en esos días, quien le cortó la cabeza meses después. Al CETE llegó como agregado asesor colgado de la nómina del Programa Piloto de Inglés (PPI) en 1992, donde hizo honor a la aviaduría a lo largo de una década. (Aunque también contribuyó en la ilusión madre de la Nueva Visión que hoy gobierna el estado de Morelos, y hay que reconocer tal proeza a su favor). Fue la profa Aragón Celis, quien antes del degüello que hizo Aroldo, destituyó al secretario técnico del CETE entonces, profe Aurelio Sandoval Trahyn, e impuso al funcionario de marras, luego de diez años de dedicarse a hacer muñequitos de cerámica en la 3 de Mayo y cobrar en el PPI puntualmente.

Pero no es su perfil, estimado lector, el meollo del asunto si no su estrategia de copiado la que vale. Ya ve usted que a uno le encantan los preámbulos hinchados de ocurrencia y comicidad inoperantes. La historia es historia y el poder y el pueblo tienen corta memoria. Seamos como él, entonces, proactivos, pero con el emblema amarillo de la visión enfocada al año 2050, al menos. Lo importante aquí, estimado y único lector, es que el perfil mencionado al principio de esta contribución periodística, por bueno o malo que sea, embona a la perfección con el fiel copiado de Órdenes Centrales. Caray, qué dicha, casi casi un pensionado aunque con salario de magnate y bonos adicionales que hacen que el señor no pierda el amor por la lectura clásica de los diarios. Incluso se dice que ha inventado el género narrativo del refriteo morelense con autoría influyente de Aurelio Nuño Mayer desde la cima de la obra literaria oblicua, quien le dicta con negritas, para que no se le olviden los conceptos sobresalientes del párrafo literario abordado, lo que hay que decir: “Los recursos se han ido liberando semana por semana; de las 753 escuelas inscritas para estos apoyos, 362 ya recibieron el dinero y esta semana lo harán 150 planteles más” –explicó docto el estadístico.

¿Y las otras 241, cuándo? Porque seguro se ha dado cuenta el hombre que 362 escuelas que ya recibieron los recursos sumadas a las 150 que lo recibirán próximamente, arroja un total de 512 y un saldo de 241 faltantes. Quien esto escribe, sin embargo, recorre la lectura del artículo periodístico que lee mientras menea el bolígrafo y no encuentra la vana suerte del saldo dañado por el sismo. A lo mejor eso también fue omitido por Nuño Mayer para no dar a Pacheco trabajo extremadamente arduo, ahora que la calidad de la enseñanza ha pasado a segundo término y se da prioridad a la seguridad de la infraestructura escolar herida. Digo, hay de prioridades a prioridades, ¿no es cierto?

El profe Pacheco afina la fina voz al final de la declaración, parecida en estos días a la del barítono Francisco Moreno Merino en cantando La Traviata en el Congreso con tiempo de Allegreto Fortísimo Acelerado, y añade con solemnidad priísta, aun cuando él es de corazón amarillo: “Estamos al pendiente de que fluya el presupuesto (¿había presupuesto para el sismo?); pedimos la colaboración de los directores y profesores para explicar a los padres de familia el procedimiento. Sabemos que están desesperados (esta emoción social percibida por Pacheco Godínez merece al menos un nueve punto cinco en materia de pragmática aplicada, pues los niños se les aburran más a los papás con el tiempo) pero estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para regresar a las clases” –concluye el funcionario en tono de Mi bemol sobre el pentagrama, que en realidad es un Fa contando de arriba hacia abajo a lo largo del diapasón de la mandolina.

Pues claro, caray. ¿No se da cuenta usted de ello, chismosito? ¡Ay, mi estimado y fino lector, no le digo! ¿Qué, no es esfuerzo extraordinario estar revisando la cuenta bancaria del IEBEM cada rato para ver cuándo se le ocurre al gobierno federal dispersar los recursos asignados para las escuelas maltrechas? Eso no cualquiera lo hace sino un Fer Pacheco, dese usted cuenta. Qué no sabe usted, estimado y único lector, que hay que resguardar respetabilidades, caray.

(El director del IEBEM se ganó la rifa del elefante cuando fue puesto ahí, pues lo que laboralmente hace es reiterar el eco del Centro y ganar un salario dorado con untos acompañantes al fajo gordo para que la inducción pavloviana funcione según el cálculo. Mientras tanto, caray, padrísimo, miles de niños se divierten en casa de lo lindo gracias a la pelota ponchada, los ladridos de la mascota y las vacaciones sísmicas).