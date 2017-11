Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-09

1.- Deporte en los municipios

2.- Partido

3.- Universidad

4.- Los Arroceros

1.- Debido a que no hay liderazgo en el Instituto Estatal del Deporte, es imposible que se tenga una rectoría que llegue a los municipios, y si se agrega que no se tienen los recursos financieros, las cuestiones se agravan, aunque me inclino más por lo primero, por la falta de gestión y de trabajo con los alcaldes para convencerlos de lo importante que es contar con una persona que conozca de administración deportiva en cada una de las comunas para que se sienten las bases de un cambios sustancial y se deje atrás lo que es común, que el responsable del deporte crea que cumple con su labor si entrega uniformes y trofeos, si programa algunos eventos sin otro fin que el relumbrón, y no como una actividad cotidiana, como parte de la masificación del deporte y de ahí hacia lo que es el alto rendimiento como una consecuencia lógica de lo primero, y para ello se impone un plan, pero ¿qué van a hacer los responsables de las área del deporte si no tienen idea de lo que es la organización y administración en el deporte?, pero en el Instituto del deporte, que debería ser el organismo rector de la materia, tampoco se tiene idea precisa de lo que estoy hablando; si así fuera, harían las cosas de una forma distinta

a.- Reitero, el responsable del deporte de los municipios deberá tener conocimientos de administración deportiva y presentar un plan de trabajo para el desarrollo de las actividades a lo largo de la comunidad, teniendo como punto central la creación de escuelas de distintas disciplinas deportivas, con monitores debidamente capacitados.

b.- Los presidentes municipales deberían presentar en el Instituto del Deporte, una terna de prospectos, para que sea analizada por las autoridades y dar el visto bueno particular.

c.- Al mismo tiempo que se tenga esta situación, contar con recursos para apoyar el proyecto, una parte con aporte municipal y la otra con el Instituto del Deporte.

d.- Con la masificación, surge el alto rendimiento; ahí en donde interviene la autoridad directamente, con las concentraciones regionales y luego estatales en los albergues.

e.- Habría que preguntar a Jacqueline Guerra si están o no y en qué condiciones. Antes de irse que los arregle. Antes de que llegara en el Centenario y el Miraval se tenían.

f.- Contar con entrenadores de cada una de las áreas que tengan las funciones de visores y supervisores, bajo férula del Instituto del Deporte, para que trabajen con los talentos.

g.- Pero también incrementar el deporte masivo que, en mi concepto, es el que más se debe cuidar; que llegue a todas las comunidades y que sea en la mañana, tarde o noche.

h.- Convencer a las autoridades educativas para que faciliten los planteles escolares para ser utilizados los fines de semana, por las tardes, cuando se pueda.

i.- De la contratación debe ser de técnicos deportivos, y todo lo relacionado con el deporte; sin guaruras, ni personal administrativo, más que lo indispensable. Gasto corriente con lo necesario.

j.- De este sexenio, por fortuna, ya se ve el final; no se puede hacer nada, pero lo que viene sí debe ser distinto, que el Instituto sea el verdadero organismo rector del deporte y no la agencia de colocaciones para los amigos, ni la oficialía de partes para los atletas.

2.- Los Halcones perdieron 3-0 con los Reboceros de La Piedad, se esperaba; el cuadro de los plumíferos nació mal, chato, con poca idea, por lo que no le vendría nada mal un cambio de técnico y dar de baja a varios jugadores que están como para el Cuernavaca.

3.- En la Universidad, se está a la búsqueda de un nuevo rector; reitero, que sea alguien que tenga pendiente que existe un rubro que se llama deporte y que reclama su atención. Si llegara la señora Noyola, sin duda que les quitaría el auditorio: Es su obsesión.

4.- Los Arroceros del Cuautla se encuentran en receso, después del fracaso de no llegar a la liguilla. Si Mario Hernández quiere continuar, que ponga sus condiciones, de lo contrario va que vuela a más fracasos.