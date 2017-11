Local

Gerardo Suarez

2017-11-08

Iván Martínez Duncker, director del Centro de Investigación en Dinámica Celular e integrante de la terna para la rectoría de la UAEM, informó que su estrategia para superar la crisis financiera en la universidad tiene que ver con demandar a las autoridades federal y estatal a que cumplan con la corresponsabilidad que tiene con una universidad que ha cumplido con su función pública, la cual ha sido certificada como una universidad de excelencia a nivel nacional.

Ello se tendrá que dar a través del diálogo y las extensiones universitarias el que haya esa reciprocidad por parte del estado frente a la función que la UAEM ha hecho, resaltando que no es parte de la premisa que no haya recursos en el país, puesto que dijo hay más de 170 mil millones de dólares en las reservas internacionales donde, particularmente, la UAEM resolvería el problema que atraviesa con 0.00003% de dicha reserva, siendo que el problema total de las universidades públicas se resolvería con el 10% de las reservas en comento .

Por lo que señaló que tanto esos indicadores como los costos de obras públicas como El Coruco, el Paso Express, el segundo piso del periférico, les hace ver que lo que se necesita para seguir funcionando es algo que es posible porque no se está en una economía colapsada,

Precisó que la razón de por qué el estado no quiere apoyar a la universidad pública es algo de lo que se tendrá que tener una respuesta muy concreta por parte de los gobiernos federal y estatal y de no ser el caso, ver el esquema para que sea apoyado y sea restituido, particularmente en la asignación del presupuesto estatal del 2.5% completo, el cual, subrayó, no se ha realizado desde hace muchos años, recordando que solo ha sido el 1.8%,

De ahí que se debe demandar que los recursos que están ahí en vez de ser utilizados en otras cosas, se usen para la educación, que es la base para impulsar el país, dijo.

Respecto al tema de jubilaciones y pensiones de la UAEM, Martínez Duncker dijo que se tendrán que ver los esquemas financieros que les permitan generar fondos para ir resolviendo a largo plazo, sobre todo para nuevas jubilaciones que se vayan añadiendo y se cuente con un esquema económico y financiero para que eso sea posible.

Reiteró que no partirá de la premisa de afectar a pensionados y jubilados, ni aumentar de nuevo los años de trabajo , puesto que la respuesta es que esos temas sean resueltos por parte de esa corresponsabilidad que hay con el estado, reiterando que no ve éstas como un exceso ni como un lujo, sino que es justo que los trabajadores después de tantos años de servicio la reciban, reiterando que el tema de las universidades públicas estatales con el 10% de las reservas internacionales se resolvería.

Asimismo, dijo que la relación con el gobierno del estado y la federación tendrá que ser cordial y respetuosa, donde la autonomía universitaria más que verse como una barrera, es una área de protección que tiene la universidad para impulsar sus proyectos, los cuales se tienen que insertar en las agendas estatal y federal, no veo otra forma para que la universidad pública pueda sobrevivir a los retos que tiene con el futuro y plantearlo en el plan de trabajo como un modelo económico híbrido que no solo dependa de los subsidios, sino tendrá que ser parte integral de las agendas de trabajo de la federación y el gobierno del estado. Finalmente, respecto a la elección para elegir al nuevo rector, puntualizó que no importa si el voto es secreto o abierto, sino que confiará en la decisión de los consejos universitarios y consejeros para hacer lo mejor para la UAEM.