2017-11-08

-El magistrado del TJA es acusado por abogados de usurpar funciones

Por segunda ocasión un juez federal con sede en Morelos, negó el amparo por concepto de la jubilación promovido por el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Orlando Aguilar Lozano, por lo que abogados exigieron a la Fiscalía Anticorrupción actuar penalmente en contra del impartidor de justicia.

De acuerdo con el abogado Guillermo Arroyo Cruz quien en el mes de julio del 2015 fue designado por la pasada legislatura como magistrado del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), hoy TJA, aseguró que el ex magistrado Orlando Aguilar deberá de dejar sus funciones como impartidor de justicia.

Arroyo Cruz exhortó a las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción a actúen penalmente en contra del magistrado en comento por usurpación de funciones, debido a que desde la tarde del lunes pasado el hoy ex magistrado del TJA fue notificado por el juez federal sobre el rechazo de su amparo promovido, quien había argumentado que su retiro debe realizarse hasta sus 70 años y no 65, según lo establecido en la reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial, aprobada hace unos meses pasados.

Sin embargo, para el litigante Guillermo Arroyo la normatividad ya no aplica a Orlando Aguilar, ya que cumplió su edad con la jubilación y legislación del 2014 y la ley fue aprobada en 2017.

“No aplica esa retroactividad de esa ley a favor de Orlando Aguilar Lozano, por algo muy simple: porque en el año 2014 no existía ni siquiera como iniciativa de ley o como un proyecto de reforma, las cosas retroactivamente se tiene que retraer al 2014 y esto no le puede beneficiar algo que en el 2014 no existía”, reveló.

No obstante, el experto en derecho aseveró que ha promovido una solicitud de amparo radicado en el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cuernavaca en contra de los diputados del Congreso del Estado, quienes han “omitido” tomarle protesta en su encomienda como magistrado del TJA.

“Estamos en espera de que el Congreso le diga al propio juez de distrito cuál es la razón por la que no me ha citado a la toma de protesta o en su caso que me informe cuándo será mi toma de protesta como magistrado (…) Actualmente la Fiscalía no tiene un plazo preventorio porque estamos en espera de los informes de las autoridades”, dijo.

Orlando Aguilar Lozano fue nombrado en el cargo por un segundo periodo de ocho años, del 18 de mayo de 2012 al 17 de mayo de 2020, con la advertencia de que debía separarse del mismo antes, puesto que el 29 de octubre del 2014, al cumplir los 66 años y la edad máxima para ser magistrado es de 65 años.