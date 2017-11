Local

Yesenia Daniel |

2017-11-08

-Urgen a arreglar las galeras en Tlaltizapán antes del inicio de zafra

Tlaltizapán, Mor.- El albergue cañero en el municipio de Tlaltizapán a donde llegan los cortadores de la vara dulce en estas fechas, registra afectaciones derivadas del sismo del 19 de septiembre y urge sean atendidas por los administradores para no poner en riesgo la vida de los cortadores y sus familias.

El albergue tiene 400 cuartitos a donde llegan los cortadores y sus familias en la época que dura la zafra (de enero a mayo); de estos 400 cuartos “muchos”, sin precisar un número, están “sentidos” pero el administrador, Venancio Díaz García, considera que todavía se está en tiempo para atender las fallas en las estructuras para recibir a los cortadores.

“No es mucha la afectación que se tiene porque nosotros fuimos con esas personas que van a hacer el trabajo, cuarto por cuarto, unas que se menean porque de por sí están muy mal, hicieron mal las galeras pero ya empotrado, amarrándolas con la cadena y el castillo se sujetan pero sí hay que sacar unas de las de intermedio, nada más”, explicó el administrador Venancio Díaz.

La construcción de las “galeras” está integrada por varios edificios de una sola planta dividida por cuartos pequeños, a cada familia de los cortadores se le asigna un cuarto. Para aminorar el clima caliente de la zona sur, en la parte superior de las paredes hay una especie de ventilación con tabiques, fue en esta parte en donde se nota la mayor afectación de los edificios, pues en muchos edificios, esa parte se cayó, también las paredes que dividen los cuartitos quedaron frágiles y algunas se mueven cuando son empujadas con cierta fuerza.

El albergue cañero o unidad habitacional número 1 de Tlaltizapán, es administrada por la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC) cuyo dirigente es Amado Orihuela Trejo, a quien le hicieron un llamado para atender esta situación.

“Ya la semana que entra inicia la zafra (…) sí es riesgo porque si hubiera pasado en la noche, que de hecho usted sabe que las personas no deben estar en este albergue, la palabra lo dice: albergue, te va a albergar mientras está la zafra pero ellos (cortadores) optan por quedarse con nosotros, gracias a Dios que no pasó de noche porque si no hubiera habido desgracias como en Jojutla. Ahorita estamos a tiempo de hacer las reparaciones”, comentó el administrador.

El sismo del 19 de septiembre sólo retrasó el inicio de zafra dos semanas de lo previsto cada año, por lo que se prevé arrancar entre el 20 y el 25 de noviembre.