César Romero Vargas

2017-11-08

En el marco de los festejos de la Feria de la Cecina de Yecapixtla, se presentó en la zona deportiva “Fidel Rueda” de este municipio morelense, la cantante de origen español, Ana Torroja, quien se hizo mundialmente famosa cuando era la vocalista del exitoso grupo Mecano.





La cantante ha dedicado su carrera profesional a la interpretación de baladas pop y junto con los hermanos Nacho y José María Cano formaron una de las agrupaciones más famosas de los años 80, s y parte de los 90.





Como la voz de Mecano duró 11 años hasta que el grupo se desintegró en 1992 y años después lanzó su primer disco como solista, con importantes éxitos como A contratiempo, Ya no te quiero, Veinte mariposas, No me canso, Sonrisa, Tu habitación helada y los duetos Corazones (junto a Miguel Bosé) y Duele el amor (con Aleks Syntek).





En Yecapixtla, Ana interpretó los mejores éxitos de su carrera como solista de Mecano, como Hijo de la luna, Barco a Venus y 7 de Septiembre que bastaron para que todos los asistentes al show se olvidaran de sus sillas y se pararan a corear las canciones de esta reconocida interprete.





Posteriormente vinieron las melodías de su etapa como solista, que ha tenido casi el mismo éxito, que el que tuvo como integraba el popular grupo español Mecano.