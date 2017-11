Local

Redacción |

2017-11-07

La presidenta del Sistema DIF Morelos, Elena Cepeda, estalló contra los hombres que violentan a las mujeres, pero hizo particular señalamiento contra un ex gobernador que golpeaba a su esposa, aunque no precisó el nombre del ex mandatario.

Durante el anuncio de la presentación del calendario de actividades para conmemorar el Día Internacional de la No violencia, la esposa del gobernador Grado Ramírez arremetió contra los gobernadores y alcaldes que violentan a sus esposas.

“Imagínense ustedes, cuando yo llegué a la Residencia Oficial y el run, run, no es el mito porque es realidad, un gobernador del estado que golpeó a su mujer hasta sacarla a la calle; un gobernador que golpeó a su mujer hasta dejarla tirada en la calle; les apuesto que todo el mundo sabe de quién estoy hablando”, expresó.

Agregó: “Es inadmisible que un hombre del poder abuse de su representación pública para generar violencia, no se puede permitir”.

Además, pidió que el ex gobernador se disculpe en público por la violencia que ejerció contra su mujer y su familia.

Dijo que a través del DIF se han atendido casos de mujeres violentadas por presidentes municipales y “gente pudiente”.