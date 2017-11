Local

| Jorge Robles Salazar

2017-11-07

Cuautla, Mor.- Jazmín Tapia Romero, madre del menor de dos años de edad que sufrió quemaduras al interior de la guardería Wam, en Ayala, acusó ser víctima de amenazas por parte de una persona de nombre “Moisés” que se identificó como representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para evitar protestas en la estancia ante la omisión del propietario Ricardo Ortiz Almazán para responder ante el hecho.

Presuntamente vía telefónica llegó la amenaza a Jazmín en donde el supuesto visitador le advirtió que el propietario de la estancia “es una persona muy peligrosa” y le exigió eliminar las publicaciones en su perfil de Facebook en donde también se enfrentó por escrito a una persona que se identificó como el esposo de la maestra Celina Reyes Castillo, responsable del grupo donde se encontraba el menor.

La mañana de este lunes, un grupo de madres de familia acompañó a Jazmín a una marcha hacia la estancia donde exigieron la respuesta del propietario, empero, después de varios minutos, la manifestación fue ignorada por el personal de la escuela y los medios de comunicación no pudimos obtener su versión de los hechos.

En octubre se conoció que el menor resultó con quemaduras de segundo grado en espalda y brazos provocadas por agua caliente y en respuesta, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suspendió a la guardería del programa pero continuó dando servicio de manera particular.

Por lesiones fue integrada la carpeta CA/002/413 en la fiscalía regional con sede en Cuautla que no ha tenido avance, tras la manifestación en la escuela, el grupo se trasladó a la dependencia para exigir celeridad al titular Julio Silvar.

El reglamento para integrarse al programa de servicio de guardería en la SEDESOL, exige un seguro de vida particular que no queda claro que se haya aplicado ya que existen contradicciones entre la dependencia y el particular, quien afirmó a la mamá haber pagado 40 mil pesos por 20 minutos de atención pero la SEDESOL lo negó.

En la visitaduría regional oriente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se ha encontrado al titular para cuestionarlo sobre si han detectado usurpación del nombre de la comisión ni sobre el avance de la queja de oficio que se inició con el número de expediente 276/2017-VRO por este caso.