Observador político - Alberto Martínez, truena financieramente al PRI Morelos

Opinión

Gerardo Suarez |

2017-11-07

Conforme avanzan los días para la designación de su candidato a gobernador que será por el método de convención de delegados –por aquello de no desgastarse en una lucha interna si se abriera a la militancia y a la sociedad-, el Revolucionario Institucional sin contar con un abanderado priista real de peso completo para ganar el 2018, se encuentra hoy mismo destrozado y a punto de tronar económicamente por los excesos, abusos, errores y ambición desmedida en la mala utilización de los dineros del PRI que podría explotarle en las manos durante el proceso electoral al inexperto dirigente Alberto Martínez González.

LA CRISIS POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DEL PRI.- Para nadie es un secreto que al igual que Graco Ramírez ha sido y será una loza para el PRD y sus candidatos a los diversos cargos de elección popular en este proceso electoral, Enrique Peña Nieto será la misma historia para el PRI y los abanderados tricolor en la entidad. Sin embargo, la diferencia entre estos dos partidos que pretenden encabezar alianzas partidistas con sus cómplices, perdón, con sus aliados es una y muy importante en una elección: El dinero.

Mientras que el tricolor vive una severa crisis el sol azteca tiene alrededor de 500 millones de pesos -dicen los cercanos a la dirigencia- para comprar “almas y conciencias”, en el PRI, gustosos estarían con vender su alma al diablo con tal de obtener esos recursos y los que salgan para la campaña del gobierno del estado porque pese al rechazo social, no deja de ser un plus contar con presupuesto para

sus precampañas y campañas que pese a ser de las más vigiladas –dicen- por el Instituto Nacional Electoral, siempre tienen y encuentran las mañanas para hacer de las suyas y utilizar los recursos para perversamente, alcanzar sus propósitos como sucedió en el Estado de México donde se comprobó el abuso en los dineros utilizados.

Por lo pronto, aquella máxima del PRI de “ganar perdiendo” se fortalece con el actuar de su dirigente Alberto Martínez González, quien tan pronto llegó lo primero que hizo fue despedir al personal de lo que queda del tricolor a los cuáles no se les liquidó conforme a la Ley y mucho menos les dieron lo que les correspondía sino por el contrario, amenazas y más amenazas las que les ofertaron si presentaban las demandas laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Y es que con la repartición que se hicieron del botín entre todos los que dizque aspiraban a dirigir al PRI en Morelos, provocó la salida de quienes en verdad trabajaban en el viejo edificio de Amacuzac y Yucatán, y ahora, han empezado a mal utilizar los recursos como son en auto préstamos y el pago a aviadores, sin entregar lo correspondiente a los Comités Municipales bajo el argumento de que ya están vencidos en su periodo estatutario y por ende, iniciará la reestructuración a través de designación mediante el famosísimo “dedazo”.

DEMANDAN LABORALMENTE AL LÍDER PRIISTA POR DESPIDO INJUSTIFICADO.- Lo dicho, tan sólo bastaron unos cuantos días de haber llegado a la dirigencia del PRI para que su presidente, Alberto Martínez González, haya despedido a más de 20 trabajadores que son los que percibían los sueldos más raquíticos. Sin embargo, en la demanda de algunos ex empleados también se van contra el secretario de finanzas del CDE, Andrés González García y virtual candidato porque él fue quien les pidió su renuncia el 30 de agosto pasado en medio de amenazas y violentando sus derechos laborales: “Si se te ocurre demandar es algo que no me importa pues cuando llegue tu demanda y de todo aquél que quiera hacerlo, yo ya no voy a estar aquí puesto que me voy a ir de

candidato a diputado federal”.

El sueldo del presidente Alberto Martínez González es de 31 mil 679 pesos más los alrededor de 140 mil que percibe como diputado local; mientras que el de la ex secretaria de Gestión Social del CEN del PRI y hoy secretaria general, Maricela Velázquez Sánchez, es de 24 mil 501 pesos; y el de Andrés González García, secretario de Finanzas es de 16 mil 837 pesos, sin embargo, este personaje en automático se dio auto préstamos como lo hizo el primero de septiembre en el que se llevó 15 mil pesos más que supuestamente tuvo que liquidar en dos abonos y el

último sería el 15 de octubre. Y mientras eso sucede, a Rufina Villanueva Pacheco, mujer priista de toda la vida, no le han pagado sus quincenas de 7 mil 309 pesos a pesar de que el dinero de la nómina de esa fecha ya fue gastado.





LA MULTA HISTÓRICA QUE SIGUE PAGANDO EL PRI.- Desde el mes de abril del año pasado, el PRI en Morelos está pagando una multa por la cantidad de 9 millones 225 mil 950 pesos gracias a que no rindieron cuentas de las prerrogativas recibidas durante el ejercicio fiscal de 2014 que le aplicó el pleno del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y que concluirán hasta finales del 2018 o principios del 2019, a pesar de que intentaron bajo cualquier mecanismo para que se ampliará el pago por un periodo de 10 años lo que les fue negado de manera contundente.

Por lo tanto, el PRI hoy con sus errores y excesos cometidos por su dirigente Alberto Martínez, se encuentra en el precipicio de la derrota electoral y solo están cumpliendo con el acuerdo pactado con el sol azteca para tratar de hacer y declarar como el no permitir la venta de candidaturas cuando han prácticamente entregado todo a decir de la propia militancia y gente cercana a la dirigencia tricolor.

Pero además, se vienen otras multas y hasta situaciones penales porque están incumpliendo con diversas situaciones legales dentro del PRI, mostrando ignorancia, y nula capacidad de resolver los lineamientos electorales para el próximo proceso electoral venidero que traerá grandes sorpresas para propios y extraños.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

Twitter: @gerardosuarez73