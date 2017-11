Casos y Cosas de Morelos - Alejandro y Graco–dos gotitas de agua turbia similares

Opinión

| Sergio Dorado

2017-11-07

A medida que transcurre el tiempo, la cultura política tiende más hacia la homogeneidad de comportamientos. Se acabaron los días cuando ser de izquierda era ser de izquierda y ser de derecha era ser de derecha, disculpando usted, estimado y único lector, la superficialidad de mi inculta definición. Como sea, sin embargo, hubo más legitimidad ideológica entre los opuestos de antaño que entre los ejemplares de hoy; tanto así que muchos perredistas de ayer fueron agredidos o incluso asesinados por una derecha intransigente e iracunda porque aquéllos defendían las causas de la clase más vulnerable de la sociedad, que es la que siempre paga los platos rotos.

Hoy todo es homogeneidad; tanto la derecha como la izquierda o cualquier otro punto cardinal que usted, estimado y único lector, quiera añadir al esquema, son uno y lo mismo. Ya no hace diferencia ser rojo, azul, amarillo o de plano pálido multicolor. Los políticos de hoy se interesan por enriquecerse y acaso aventar un mendrugo de pan al piso para justificar su más sentido interés por los parias de la sociedad. Un mendrugo acompañado siempre de un discurso rimbombante que se hace cada vez más ridículo y absurdo.

Quizá el preámbulo de esta colaboración peca de amplitud y verborrea innecesaria; quizá sería mejor ir al grano desde la apertura para decir que desde el punto de vista de este escribano, el gobernador y el rector de la UAEM honran igual y con esmero la homogeneidad a la que esta colaboración se refiere. Se parecen en mucho más de lo que uno pueda imaginar aun cuando uno de ellos puede tener una pizca más de credibilidad y simpatía social que el otro.

La opinión pública continúa pensando que el gobierno de Graco Ramírez ha carecido de transparencia. Se presumen obras y programas exitosos desde el poder ejecutivo, por cierto, pero a ojo de buen cubero éstas no parecen justificar el gasto. Las cuentas no cuadran y la amistad larga con la sociedad que reza el refrán mexicano es cada vez más corta. Por eso cuando suceden cosas como el nombramiento del amigo Vicente Loredo Méndez como fiscalizador de confianza para la revisión de la ropa interior del gobierno del estado, se deducen motivaciones de temor que involucran mañas largas. Porque “el que nada debe, nada teme”, dijo alguna vez el gobernador al principio de su gobierno. ¿Entonces por qué los auditores a modo?

Lo mismo está haciendo hoy Alejandro Vera Jiménez al imponer un sucesor a la rectoría. ¿Por qué hacerlo? ¿Lo haría usted, estimado y único lector, si jugara en las ligas mayores y tuviera inmaculada la ropa interior? El rector no ha podido blindar su proceder respecto a la “Estafa Maestra” en la que él, junto con Rosario Robles y otros rectores del país, se volvieron millonarios nuevos. (Los rectores, quiero decir, porque Rosario ya lo era desde que le cobraba los favores al argentino). No hay todavía una explicación válida que excluya a Vera Jiménez del peculado pero actúa igual que aquél, “y ti que no te dé frío mientras no sientas pingüinos soplándote la nuca”, diría un refrán recién inventado. Alejandro quiere un sucesor a modo para que le cuide la espalda y encubra lo turbio del venado mayor, pues de otra manera su proceder no se justifica. Tiene tanto miedo como aquél de que el infortunio le muerda el trasero.

Otra característica de la naturaleza del jefe de la máxima casa de estudios es el control de las emociones. Se le puede escuchar un discurso cuerdo en el que reluce la sempiterna responsabilidad social y luego brincar la valla de Palacio de Gobierno como si derrocar al gobierno estatal fuese la motivación que mueve su naturaleza. Es emotivo y pasional el hombre, tanto que no ha sido capaz de encontrar un acuerdo de negociación civilizada con el poder del dinero y tiene a la universidad económicamente en vilo. Igual que aquél, emocional como él solo. Ambos no soportan la crítica o la justicia y por eso intentan blindarse con los incondicionales que por tres pesos (lo que es notoriamente metafórico, desde luego) le venden el alma al diablo.

Ahora bien, supongamos que los planetas se le alinean al rector y alcanza la gubernatura, lo cual ha tenido siempre en mente aunque lo niegue. ¿Sería un gobernador limpio y confiable? Quién sabe, lo que sí se puede asegurar es que antes de que suceda lo que sucederá en la próxima sucesión, Graco y Alejandro son dos gotitas de agua turbia similares. Hay quien afirma que el rector se ha enriquecido de manera inexplicable mediante la trampa maestra y procedimientos similares a los de aquél. Ojalá se pruebe a tiempo antes de lamentaciones tardías y sin posibilidad de revocación de mandato durante otro sexenio tormentoso.