Justicia

| Pancho Rendón

2017-11-07

Indignante saqueo en el H. G “José G. Parres”, denuncian Galenos

Ya ha transcurrido más de un mes y medio de los hechos trágicos que ocasionó el sismo del 19 de septiembre, y éste sigue dando de qué hablar y es que no es para menos, ya que después del colapso social que se dio en municipios que resultaron severamente dañados; ahora los médicos se encontraron con una nueva noticia y sorpresa ya que ha corrido como reguero de pólvora y ha causado la indignación entre personal médico del Hospital General “José G. Parres” de Cuernavaca porque fueron saqueados los lockers del área de pediatría.

Cabe mencionar que este hospital resultó seriamente dañado en su estructura, específicamente en áreas de quirófano y salas que durante el año –literalmente- se encuentran atiborradas por las urgencias que ahí se atienden, a diferencia de las clínicas del IMSS y del ISSSTE.

En este sentido la Doctora Acela Marín, con especialidad en Pediatría, no soportó más e hizo públicas las denuncias por el delito de robo en agravio de los galenos del área de pediatría de dicho nosocomio, pues resulta que desde el pasado 19 de septiembre se les impidió acceder a su área de trabajo y a la zona donde se encuentran los lockers, donde guardaban sus pertenencias personales y de trabajo, y hoy que lograron acceder a dicha área se llevaron la desagradable sorpresa de que sus lockers habían sido saqueados, incluso les robaron hasta monitores y equipo de utilidad para su buen desempeño.

La indignación y el coraje no solo es de los especialistas, sino de todo el personal que labora en ese nosocomio, ya que esta podría ser la punta de la madeja de una ola de atracos que se dio en ese hospital durante el tiempo que estuvo bajo la supervisión de ingenieros, especialistas y personal de Protección Civil, que a decir de los afectados resultaron ser todos unos “pájaros de cuenta”, y es que no es para menos, las ratas de dos patas tuvieron el tiempo necesario para ver qué les redituaba más en el mercado negro, pues trabajaron noche y día, y el personal de seguridad, mal llamados “guardias” de seguridad privada, que está a cargo de la empresa Agencia de Servicios Integrales de Seguridad (SIS), los dejaban salir como “Pedro por su casa” sin revisarles ni checarles lo que se llevaban entre sus pertenencias, pues cómo y quién les va a creer que frente a su “jetota” les sacaran monitores voluminosos y que ni siquiera se daban cuenta.

Los guardias de las entradas y salidas al hospital “José G. Parres”, siempre han sido estrictos y hasta se han echado una que otra bronquita con los familiares de los enfermos o con quienes han sido hospitalizados, ya que ni siquiera les dejan meter agua embotellada ni mucho menos alimentos, entonces qué paso, dónde estuvo la falla ¿o también son cómplices del múltiple robo en agravio de los galenos?

Federico Mayorga, apoderado de la Agencia “SIS”, empresa que tiene bajo su responsabilidad la seguridad de éste y otros nosocomios, tendrá mucho que decir al respecto, pues hasta ahora la moneda está en el aire y nadie quiere cargar con la culpa.

Lo cierto es que este robo “hormiga” se dio durante más de un mes (según versiones fue el 26 de octubre), y no precisamente por el valor de lo que se guardaba en esa área, sino la verdad podría ser otra.

Qué buscaban o qué base de datos le importaba a quién planeó y operó desde las afueras del nosocomio.

Pues muy cierto aclara la doctora Marín, que los trabajadores de la construcción nada tendrían que ver con este robo, pero sí aquellos que iban al frente, tanto del Hospital General “José G. Parres”, como de la Secretaría de Salud y de otras dependencias como del “Seguro Popular”, pues operaron muy bien y solo cargaron con aquello que les interesaba.

Así que por lo pronto le toca a la Fiscalía iniciar una investigación para esclarecer este saqueo y deberán de poner en prisión a quien o quienes resulten responsables, como lo es en este caso los guardias de la agencia SIS; cabe recordar que precisamente el dueño de esta empresa Federico Mayorga, se ha caracterizado por poner a disposición del Ministerio Público a varios de sus guardias que han sido sorprendidos cometiendo algún delito, por lo que se espera que este también coadyuva en las indagatorias de este penoso robo.

Por lo pronto se espera a que los médicos que fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, tras haber sido saqueados sus lockers acudan a rendir su declaración ministerial para que de esa forma sean los agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía de Robos, que realicen una indagatoria profesional, pero pues se duda de ellos, ya que la mayoría no saben ni dónde están parados y prueba de ello es que no aclaren ni tal sólo un robo de canicas, y es casi 100 por ciento seguro que dicho saqueo quede en la impunidad como muchos otros.

Hay que reconocer que en la FGE se carece realmente de agentes de investigadores, o que lo diga Miguel Marín, pues no puede con dos paquetes, ya que con eso de que al mismo tiempo es jefe de la Policía Acreditable y también Coordinador de la PIC debería de recordar que quien a dos amos sirve con uno queda mal.

Y la prueba es que no hay resultados en esclarecimiento de robos y ya ni qué decir de ejecuciones o de robo de autos, pues su gente prefiere trabajar asuntos que dejan lana, como es el narcomenudeo, donde se llevan libres botín de guerra y sólo ponen a disposición lo que les conviene; pero pues es así como le gusta al Comisionado de Seguridad Pública Alberto Capella, que se trabaje en Morelos, pero pues ya les queda poco tiempo en su administración para que las aguas vuelvan a sus niveles y la FGE vuelva a tener su autonomía y no sea mangoneada por un alto mando encargado de prevenir delitos, pero que ni eso hace bien y a las pruebas nos remitíos solo basta ver los robos que se denuncian a diario en las agencias de turno del Ministerio Público, ahí si no las pueden “maquillar”.