Deportes

| Ignacio Cortés Morales

2017-11-07

CUERNAVACA, MOR.- El estadio de Zacatepec pudo costar hasta mil 200 millones de pesos, afirmó Miguel Enrique Lucia Espejo, dirigente estatal de Morena, en una entrevista colectiva que se le hizo ayer por la mañana, en conocido lugar de esta ciudad, por el equipo de Teodoro Rentería, y reprochó que se “haya entregado el inmueble a Jorge Vergara por espacio de 15 años, con costos para los morelenses y beneficios para el empresario”, expresó el dirigente partidista que también respondió preguntas políticas.





Abundando sobre el particular, indicó que los números de costos del estadio hablan de entre más de 800 y mil 200 millones de pesos, cifra que, en otras fuentes se ratifican, aunque en materia oficial no llegan a los 600, aunque no especifican si con esta cantidad se incluye la demolición del estadio original, y eso porque muchas cosas no se aclaran.

Ya en entrevista con este medio, el gobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, aseguró que “Jorge Vergara paga los gastos del equipo”, a lo que el reportero indicó que eso lo tendría que saldar sin importar el lugar en el que se tuviera como sede, y entonces la respuesta del tabasqueño perredista no fue tan clara, aunque nunca perdió las formas.

También en su oportunidad, Rabindranath Salazar Solorio, en una entrevista similar con el equipo de Radio Capital, sostuvo que este regalo por espacio de 15 años a Jorge Vergara, “no huele, apesta a corrupción”, en un acercamiento que el morenista hizo con el reportero de esta casa editorial, y no hubo desmentido de parte del gobierno estatal.

También con anterioridad, el diputado federal, Javier Bolaños, informó de esta situación, y que “los costos serán por parte del gobierno del estado, con dineros de los morelenses, mientras que los beneficios serán para el empresario que es dueño de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y que será por espacio de 15 años”, lo que se ha venido reiterando en las entrevistas que ha realizado el reportero a distintos actores.

El propio Rabín indicó que “en otras localidades, los empresarios arriesgan su dinero, construyen los inmuebles, mientras que en Morelos, se edifican con dineros del pueblo y luego se entregan en papel celofán para que los utilicen como mejore les convengan”.