Deportes

Ignacio Cortés Morales

2017-11-07

1.- Otra vez el estadio

2.- Cuando la EF se libere

3.- Selva

4.- El Cuernavaca

1.- Otra vez volvió a citarse el estadio de Zacatepec, y ahora fue el dirigente estatal de Morena, Miguel Enrique Lucía Espejo, quien habló de un costo de mil 200 millones de pesos, y recalcó que se entregó el inmueble a Jorge Vergara por espacio de 15 años, y sin costo, los gastos para el pueblo morelense, los beneficios para allá, y lo había dicho Javier Bolaños de los blanquiazules y Rabindranath Salazar, y se seguirán ligando voces que no están de acuerdo con que lo que costó a los pobladores de la tierra zapatista vaya a ser explotado por quien no aporta nada, ni espectáculo, porque lo que se presenta en la escuadra de Corachivas deja mucho qué desear, no hay espectacularidad, son aciertos de alguien por ahí, pero no del colectivo, sin contar con que, por casualidad, en casi todos los encuentros de los verdes, sus rivales finalizan con un jugador menos; si hasta parece la regla, e igual se da en el torneo de copa que en el de liga, y estoy preparando por ahí algo sobre el particular, para dejar constancia de que tengo razón, pero es otro boleto, el caso es que el estadio se regaló al empresario, y el propio Graco Ramírez lo aceptó en la entrevista que le hice, en donde dijo que el gasto que hace Vergara es en el costo de este equipo, pero lo tendría que hacer en cualquier plaza, y en la confesión del tabasqueño se dio lo que se sabía, esta entrega a cambio de nada, y se dio un estadio que se edificó con un préstamo que solicitó la anterior legislatura, entre los que se contaron al presidente de Jiutepec, y recuerdo que se lo dije, y el comentó que “entonces para eso quiere dinero el gobernador”, y se lo autorizaron, dos mil 806 millones de pesos a pagar en 18 años, y ahora se regala el estadio por espacio de 15 años, y se reitera la denuncia, y si se tuviera a un pueblo más atento a lo que sucede, nadie acudiría al lugar hasta que se cambiara el convenio y que beneficiara a los lugareños a los que, seguro, Graco nunca pensó en que se beneficiaran; no lo hizo en la construcción, no lo hace ahora con pago de impuestos.

a.- Siguen voces que protestan por el regalo de Graco a Vergara del estadio por 15 años.

b.- A Javier Bolaños, Rabindranath Salazar Solorio y ayer fue Lucia Espejo, y falta más.

c.- Ayer, en entrevista con el equipo de Teodoro Rentería, lo sostuvo el dirigente estatal

d.- Lucia Espejo, además, habló de un costo del estadio de entre 800 y mil 200 millones.

e.- Alguien lo había sostenido ya, pero ahora se tiene una voz de un dirigente de partido y que tiene acceso a información trascendente, y es ahí cuando se espera que se analice la situación al llegar al poder, no por razones de venganza, sino de justicia y honestidad.

f.- Cuando entrevisté a Graco, de hecho aceptó que Vergara no pone nada; “los gastos del equipo”, y se lo dije, “eso lo pondría en cualquier lugar”; que se revise el convenio, lo digo yo y lo piden muchos, y espero que se haga en caso de que gane esta izquierda.

g.- No es justo que se entregue el estadio en regalo a quien no pone absolutamente nada.

h.- El dinero de la construcción lo van a pagar los morelenses por un espacio de 18 años

i.- Y resulta que los equipos locales, como Selva Cañera, no puede utilizar el lugar, pese a que cuenta con jugadores morelenses, mientras que el equipo de Corachivas no tiene a nadie de la región, y recibe los beneficios y no pone ni un clavo para el estadio ni para el pueblo zacatepense, o, pregunto, ¿cuánto paga de impuestos por venta del boletaje?.

j.- y, para colmo, el cuadro no tiene derecho a ascenso, y si se gana algún dinero, ni se piense que será para mejorar el estadio, será para las arcas repletas de este empresario.

2.- Cuando la educación física y la educación primaria se libere de Ramón Ortiz, todo será distinto; mientras los profesores sigan de agachones, merecen que los traten fatal.

3.- El Selva Cañera, y con diez elementos, exhibió el retroceso del Atlético Cuernavaca y le endilgó un 4-0 y en Xochitepec. Un padre de familia me comentó que les dan algo de apoyo a los jugadores, en Selva no hay eso, pero se tiene un entrenador y directivos de talento, de entrega y de amor a los colores que se visten. Ahí se reflejó todo, un 4-0.

4.- El Cuernavaca tiene cuatro triunfos, cuatro derrotas y sólo 12 puntos; a media tablita