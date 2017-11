Cultura

2017-11-07

Breverías Culturales

Espectáculo de poesía-música-danza, Directora Liliana Abúndez; Coreografía Malitzi Arte Escénico; Música Popular de varios Autores con varios Músicos en vivo: Grupo Freejols, Rafael Gamboa y Esteban Pueblas; Poesía Jaime Sabines;

A través de la música, la poesía y la danza “Sabor a mí” es un recuento y tributo al amor; Lenguajes distintos que nos transportan, deleitan y emocionan

Teatro Ocampo a las 19:00 horas, entrada gratuita.

UNAM MORELOS: El Doctor Arturo Iglesias, Departamento de Sismología, Instituto de Geofísica, UNAM, dictará la interesante conferencia “El Servicio Sismológico Nacional y los acontecimientos sísmicos recientes”, en el auditorio “Raúl Béjar Navarro” del CRIM a las 12:00 horas; Información en la página-e: http://www.crim.unam.mx/web/node/2218. ――― Diana Carolina Piñango Juárez, CCM Morelia, presentará la ponencia “Sobre la estabilidad global de los puntos de equilibrio de modelos epidemiológicos SIR y SIRSDi” en la aula 2 del Instituto de Matemáticas a las 16:00 horas; Información en la página-e: http://www.matcuer. unam.mx/seminarios/603-sobre-la-estabilidad-global-de-los-puntos-de-equilibrio-de-modelos-epidemiologicos-sir-y-sirs. ――― La Doctora Susan Bueno, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile dentro del Seminario Frontiers in Genomics, presentará la ponencia “Opposing role of anti-inflammatory molecules in bacterial infections”, en el auditorio “Guillermo Soberón” del Centro de Ciencias Genómicas a las 17:00 horas; Información en la página-e: http://www.ibt.unam.mx/server/PRG.base?alterno:0,clase:base,tipo:doc,tit:Seminarios,tra:IBT_Seminars,edi:font_size%-1,dir:sem.Nautoseminarios.html,pre:base y http://www.lcg.unam.mx/frontiers/2017-02/Susan+Bueno ――― El Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2017 se realizará en el Instituto de Energías Renovables los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2017 en el auditorio Tonatiuh de 9:00 a 10:00 horas; Información en la página-e: http://cneer.ier. unam.mx/home.

Las REVOLUCIONES RUSA y MEXICANA, conferencia que ofrecerá el escritor, periodista e historiador Paco Ignacio Taibo II, en el marco del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política Mexicana y el Centenario de la Revolución de Octubre organizada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), en sus instalaciones el próximo miércoles 8 de noviembre a las 18:00 horas, calle Francisco I. Madero No. 1 en el centro de San Ángel en Ciudad de México.

“CASTILLO ESTILO MEDIEVAL”, Sesión colectiva de fotografía de figura humana, en un lugar hermoso, aparten su lugar, cupo limitado; Informes en el correo-e: mirko.arte77@ gmail.com, Whatsapp 7771313454.

CONCURSO INTERNACIONAL de Ensayos de Cocina y Migración IBER-RUTAS 2017, en esta edición abordará el tema “Cocina y Migración” cerrará el 16 de noviembre del presente año. Requisitos del ensayo: El ensayo debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 7 carillas tamaño carta, a espacio normal en letra Arial tamaño; El ensayo debe ser en castellano o portugués; La bibliografía utilizada no se incluye al contabilizar la extensión del ensayo; Esta deberá ser incorporada al final del ensayo. Tanto la bibliografía como las notas al pie de página deberán ajustarse al Formato de Estilo, especificado (normas APA); Se deberá indicar en la portada del ensayo: Nombre del concurso “MIRADAS DE

IBEROAMERICA 2017”: CONCURSO INTERNACIONAL DE ENSAYOS SOBRE

JUVENTUDES”; Título del ensayo; nombre del autor o seudónimo. La inscripción al presente concurso es gratuita y se ha de desarrollar en la web del programa www.iber-rutas.org llenando la información solicitada. La información completa se puede consultar en: http://www.cultura.gob.mx/recursos/convocatorias/201708/concursodeensayos2017.pdf . El programa IBER-RUTAS, la Secretaría General Iberoamericana y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura invitan.

