Cultura

| Alejandro Cruz Solano

2017-11-07

Siempre he tenido una atracción por la fenomenología, corriente filosófica iniciada por Edmund Husserl (1858-1938) y continuada por uno de sus discípulos más importantes, el filósofo alemán Martin Heidegger (1889-1976). Mi acercamiento con Heidegger fue hace algunos años estudiando una maestría en antropología la cual ya no concluí y con un excelente profesor y posteriormente amigo el Dr. Luis Tamayo, quien es miembro de la escuela psicoanalítica francesa y que enseña al filósofo alemán en su lengua materna, el alemán. Hoy, lo he vuelto a recuperar con la Dra. Natalia Rodríguez Martín, Española, radicada en Alemania con la que estoy cursando precisamente una especialidad en pedagogía fenomenológica por vía virtual en el 17 del Instituto estudios críticos, un excelente espacio educativo mexicano de alto nivel. La fenomenología es el estudio de los fenómenos, entendiendo a estos como lo que aparece, lo que se manifiesta de sí mismo. Para Husserl el conocimiento de los fenómenos se da a través de la intencionalidad la cual define como la dirección que tiene la conciencia hacia algo, es decir hacia el fenómeno, ese interés no tiene un carácter psicológico, ni antropológico, sino que se refiere a como los objetos y/o fenómenos se nos dan inmediatamente. La conciencia entonces funciona siempre como conciencia de algo, de manera que siempre se refiera a un objeto, es decir, siempre está dirigida hacia algo. La actitud científica presupone la existencia de una realidad independiente de la mente que puede ser estudiada de manera objetiva y rigurosa. Esa actitud, Husserl le denomina actitud natural; una actitud filosófica consiste en cuestionar esa creencia, lo que implica una suspensión de esa actitud, neutralizando en cierta manera de construir un dogma y así poder centrar la atención en el fenómeno tal como aparece. Sin embargo, los aportes que he tomado ahora, proceden de los discípulos de Husserl que afortunadamente los he recuperado a través de este curso, traducidos al Español por la Dra. Natalia Rodríguez. Lo cual también tiene sus limitaciones, pues, algunos siguen en la lengua alemana. La propuesta fenomenológica implica una actitud que tiene que ver con la experiencia, entendida esta como la disposición la entrega y la atención a las cosas, algo así como, vivir la experiencia es conectarse con ella en toda la dimensión del sujeto. La experiencia es vivencial, está más centrada a lo inesperado, a lo nuevo. Vivir una experiencia es como salir de la oscuridad y entrar a la luz, es un umbral, porque entre lo conocido (ya vivido) y lo que aún no he conocido (que no está a mi alcance) se presenta en nuestra experiencia una zozobra, un estupor, un shock, al que llamaré principio de incertidumbre, dado que dejo de ser lo que sabía y no termino de ser lo que aprendo, entonces esto me coloca en el umbral de una vivencia incierta, angustiosa, que pudo haber hecho expresar a Sócrates esa iluminada frase “Yo solo sé que no sé nada”. Por eso el conocimiento puede ser un tanto dramático, nos enfrenta a la disyuntiva de lo no conocido, del miedo al cambio, de quedarnos allí, en lo sabido. Para mí, aprender es desaprender, es un ciclo constante, hay que ir desaprendiendo lo aprendido y adaptarnos a los cambios. Martin Heidegger que ha sido uno de los filósofos más complicados en comprenderse y también ligado al nacionalsocialismo, aquella expresión política del nazismo, al terminar de leer su discurso del rectorado hace señalamientos mucho más allá de su simpatía por el nacionalsocialismo sobre la universidad y plantea una excelente idea de lo que debe orientar al pueblo alemán. De entrada, incorpora un tema fundamental, el retorno al inicio de la filosofía como la máxima grandeza del pensamiento humano, pues es allí donde la ciencia no se fragmenta en disciplinas como actualmente hoy existen; la ciencia es la guía para desarrollar espiritualmente a un pueblo, no hay espacio para abundar en esto, solo recojo algunos pequeños fragmentos de su discurso cuando toma posesión como rector de la Universidad de Freiburg: Nos dice Ciencia y destino alemán tienen sobre todo que llegar, queriendo su esencia, al poder. Para alcanzar la grandeza de un pueblo hay que recuperar la ciencia no como un bien cultural, ni como un arsenal de conocimientos, sino como poder que hace que un pueblo conserve las fuerzas de su raza y de su tierra que es su desarrollo espiritual que lo lleva a su grandeza. Para el filósofo alemán todo educando debe cumplir con tres tareas con su pueblo, el trabajo, el servicio por las armas y el saber. Este es la forma en cómo podría servirse a su pueblo. La ciencia no solo obliga a su objetividad, sino su papel es cuestionar el mundo histórico-espiritual de un pueblo.